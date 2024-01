Effetto Sinner verso Parigi: le quote dei bookmakers sul vincente del Roland Garros

© Julian Finney-Getty Images

Mancano ancora diversi mesi al Roland Garros (si gioca dal 26 maggio al 9 giugno) ma il successo agli Australian Open sta avendo l'effetto di fare calare in maniera vistosa la quota di Jannik Sinner per una vittoria anche a Parigi.

Il fatto di avere conquistato il suo primo titolo del Grande Slam lo fa diventare ormai a tutti gli effetti un top player di primissimo livello e quindi tra i primissimi favoriti in ogni torneo al quale prende parte. E se fino a qualche giorno fa lo si trovava in tabellone anche a 11 ora la sua quota in caso di successo a Parigi è decisamente più bassa.

Si può già giocare per diversi istituti di scommesse il vincente del Roland Garros 2024. E Jannik è in pole position anche sulla terra battuta di Parigi, Slam nel quale non si è mai spinto oltre i quarti di finale ottenuti nel 2020.

Vediamo le quote di tre agenzie sul vincente del Roland Garros maschile 2024.

Carlos Alcaraz è dato come primo favorito come vincitore del Roland Garros 2024

Al momento in tabellone come primo favorito - anche se non ha ancora mai vinto sulla terra battuta di Parigi - c'è Carlos Alcaraz.

Ad esempio Eurobet quota a 2,50 il successo dello spagnolo, segue Novak Djokovic a 3,25. Quando si parla di Roland Garros non si può mai escludere un giocatore che l'ha vinto 14 volte in passato e quindi Rafael Nadal è terzo favorito quotato 5.

E qui arriva Jannik Sinner con la quota che è crollata a 5.50. Ricordiamo che se si giocano ad esempio 10 euro sul giocatore italiano se ne vincono 55. Segue in tabellone Holger Rune a 9, Daniil Medvedev a 11 come Stefanos Tsitsipas.

Casper Ruud a 13 e Alexander Zverev a 21. Per Bwin il primo favorito del Roland Garros 2024 è Carlos Alcaraz quotato a 2,40. Segue Novak Djokovic quotato a 3, poi Rafael Nadal a 5 e anche qui Jannik Sinner è il quarto favorito quotato a 5,50.

C'è poi Rune a 11, Medvedev e Ruud a 13, Tsitsipas e Alexander Zverev a 15. Infine le quote di William Hill sono le seguenti. Carlos Alcaraz è pagato 2,37, Novak Djokovic è in cartellone a 3,25, Rafael Nadal a 5 mentre in questo caso la quota di Jannik Sinner è leggermente più allettante per lo scommettitore visto che è a 6,50.

In tabellone Rune a 9, Medvedev e Tsitsipas a 11, Ruud a 12 e Alexander Zverev a 13.