Effetto Sinner, il Governo studia una soluzione per il tennis in chiaro

Il tennis italiano vive uno dei momenti più floridi della sua storia. Se in passato avevamo avuto qualche piccolo acuto con Matteo Berrettini ora è arrivato il campione che tutti sognavano. Jannik Sinner ha in pochi mesi conquistato tutta Italia.

Prima l'azzurro nel finale del 2023 ha fatto sognare l'Italia alle Finals di Torino dove si è arreso solo in finale contro Novak Djokovic, poi la rivincita in Davis con Jannik che ha trascinato in quel di Malaga alla vittoria gli azzurri, un evento storico.

Nelle ultime ore Sinner ha terminato la sua favola, o meglio la sua favola è appena cominciata. Il tennista azzurro ha vinto gli Australian Open e ha riportato un titolo Slam in Italia dopo ben 48 anni, l'ultimo fu Panatta con il Roland Garros.

Sinner è il primo italiano a vincere gli Australian Open nella storia e nelle ultime ore è esplosa letteralmente la Sinner - mania: basta pensare che i principali media nostrani hanno 'dimenticato' la serie A e hanno inserito in prima pagina il giovane campione.

Questo e altri piccoli dettagli, Sinner sembra essere il personaggio del futuro, lo vogliono a Sanremo come ovunque, e ora nelle ultime ore si potrebbe arrivare ad una decisione epocale. Una delle note amare della finale Slam di Sinner è che il match contro il russo Medvedev è stato trasmesso esclusivamente su Eurosport e i fan non hanno potuto godere in chiaro delle gesta del fenomeno altoatesino.

Un gran rimpianto per chi - nonostante la passione per il tennis - non può permettersi televisione a pagamento e proprio per questo presto si potrebbe arrivare ad una decisione epocale.

Svolta nel mondo del tennis

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Jannik Sinner ha già fatto presa e il Governo è intenzionato a una decisione storica: secondo la rosea il Governo valuta l'inserimento delle Finali Slam con tennisti italiani in campo nella lista di eventi da mandare obbligatoriamente in chiaro in TV.

Una decisione storica e che chiarirebbe ancora una volta l'evoluzione di questo sport. Al momento non c'è nulla di ufficiale ma i tifosi sperano che presto possa essere presa una decisione in merito. ​​