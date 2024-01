© Julian Finney/Getty Images

Grazie all'incredibile viaggio vissuto a Melbourne, dove ha vinto il primo Slam in carriera, Jannik Sinner è riuscito a conquistare anche quelle poche persone ancora un po' diffidenti nei confronti del tennis. L'effetto Sinner - esploso completamente alle Nitto ATP Finals di Torino - è ormai sotto gli occhi di tutti.

Chissà quanti ragazzini, guardando la finale dell'altoatesino agli Australian Open, avranno sognato di impugnare una racchetta e vivere emozioni simili tra un rovescio lungolinea e un colloquio con l'angolo. Il 22enne di San Candido ha catturato il cuore degli appassionati senza fare rumore o cercare disperatamente visibilità e, con una irreale semplicità, riportato in Italia uno Slam che in campo maschile mancava ormai da quasi 48 anni.

Binaghi e l'effetto Jannik Sinner: "Siamo lo sport più popolare dopo il calcio"

Il presidente della FITP Angelo Binaghi è consapevole che bisognerà continuare a lavorare duramente per essere all'altezza delle aspettative e promuovere la nascita di nuovi Sinner.

"Siamo di fronte a un grandissimo campione, con un presente e un futuro luminoso. È un esempio per tutto il Paese, un riferimento per tutti gli sportivi italiani. Ci abituerà a imprese di questo tipo, farà impazzire l’Italia più di quanto non abbia già fatto" , ha dichiarato Binaghi a La Gazzetta dello Sport.

"Per noi della Federazione, significa onori ma anche tanti oneri, ne siamo consapevoli: dovremo alzare l’asticella anche noi, in termini di impegno sul territorio, per incentivare la pratica di base, di investimento di risorse ed energie nel nostro settore tecnico, per allevare altri Sinner, di impegno nell’organizzazione di grandi eventi, campo in cui ormai siamo un modello nel mondo.

Il movimento tennistico in Italia cresce regolarmente da almeno 15 anni, abbiamo rivoluzionato il settore tecnico con scelte e risorse importanti, siamo entrati nelle scuole e già oggi siamo lo sport più popolare nel Paese dopo il calcio" .