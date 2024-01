Jannik Sinner salta Marsiglia: il torneo dà l'annuncio ufficiale e corre ai ripari

© Julian Finney/Getty Images

Un forfait piuttosto scontato, che è diventato ufficiale proprio nelle ultime ore. Jannik Sinner non prenderà parte la prossima settimana al torneo Atp 250 di Marsiglia. L'altoatesino, di comune accordo con il suo team, ha scelto saggiamente di recuperare energie, prendersi qualche giorno in più di riposo anche per allenarsi su cemento indoor e preparare il prossimo appuntamento che sarà a Rotterdam dal 12 febbraio.

Questa decisione aumenta le possibilità di avere anche il numero 4 del mondo tra i protagonisti al teatro Ariston in una delle serate del Festival di Sanremo? Non resta che attendere novità in questi giorni: di sicuro Amadeus in persona sta spingendo tantissimo per ospitarlo e ha addirittura postato una storia Instagram con un invito pubblico ufficiale per il giocatore.

Tuttavia, le ultime parole dell'italiano in merito non erano state così rassicuranti. Gli organizzatori non hanno preso bene il ritiro dell'azzurro e, infatti, sui social è apparso un messaggio piuttosto polemico nei confronti del 22enne di San Candido.

Dopo circa mezz'ora, è stata fatta marcia indietro e la manifestazione ha corretto il tiro dell'annuncio: diversi tifosi non hanno preso bene il trattamento riservato al neo campione degli Australian Open, che si è trovato abbastanza costretto a rinunciare alla competizione per riprendersi a pieno da due settimane di tennis intensissime in Australia.

SINNER 😵forfait Open 13 Provence 2024



En négociation Zverev

Réponse dans la journée pic.twitter.com/lMdDfvfpof — Open 13 Provence (@Open13) January 29, 2024

Sono inoltre arrivate le scuse ufficiali del torneo con questo messaggio, pubblicato probabilmente con l'obiettivo di calmare le acque: "In effetti la parola è forte: cambieremo.

A Marsiglia tendiamo ad infiammarci".

Effectivement le mot est fort nous allons changer. À Marseille on a tendance à s'enflammer — Open 13 Provence (@Open13) January 29, 2024

Chi lo sostituirà? Contatti con un top 10, quasi sicura la presenza di Berrettini

Secondo i media francesi, e come confermato dal post sui social, il direttore Jean-Francois Caujolle è in contatto con il top 10 Alexander Zverev per sopperire all'assenza di Jannik Sinner con un altro atleta di spessore.

Sembra ormai certa la presenza di Matteo Berrettini, che dovrebbe ottenere una delle tre wild card e ritornare dunque in campo dopo l'infortunio degli Us Open 2023.