Papa Francesco si complimenta con Jannik Sinner: "Lezioni di vita dal tennis"

© Sean Gallup/Getty Images

Un messaggio, quasi inaspettato, anche dal Pontefice. La vittoria degli Australian Open di Jannik Sinner è arrivata proprio a tutti. Perfino Papa Francesco, in un'udienza in Vaticano con delegazione del Real Club de Tenis Barcelona, ha colto la palla al balzo per complimentarsi con il tennista altoatesino per lo splendido successo conquistato a Melbourne.

Bellissime le parole del Santo Padre, che ha apprezzato anche l'intervista rilasciata dall'azzurro durante la premiazione dopo il primo trionfo Slam della carriera. "Lo sport offre opportunità per la crescita di ogni persona e della società.

Nel tennis sembrerebbe che la sfida tra giocatori abbia a che vedere soprattutto con il desiderio di prevalere sull'avversario, ma in realtà, fin dalla sua origine inglese, è espressione dell'apertura dei fondatori a ciò che di buono poteva venire dall'esterno e a un dialogo con altre culture" ha affermato, così come riferito da Vatican News.

Le parole di Papa Francesco

"Nel tennis, come nella vita, non possiamo vincere sempre, ma sarà una sfida che arricchisce se, giocando in modo educato e secondo le regole, impareremo che non è una lotta ma un dialogo che implica il nostro sforzo e ci consente di migliorarci.

Concepire un po' lo sport non solo come combattimento ma anche come dialogo. C'è un dialogo che, nel caso del tennis, spesso diventa artistico. Nel campo di gioco, come in quello dell’esistenza, a volte ci sentiamo soli, altre volte sostenuti da chi gioca con noi questa partita della vita.

Ma, anche quando giochiamo 'da soli', siamo sempre alla presenza del Signore che ci insegna che cosa significa il rispetto, la comprensione e il bisogno di una comunicazione costante con l’altro" ha proseguito e concluso in merito il Pontefice.