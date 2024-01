Rod Laver incorona Jannik Sinner: "Resterà a lungo ad alti livelli nel ranking"

Jannik Sinner e il rapporto con i genitori: "Sono cresciuto troppo in fretta"

Jannik Sinner su Sanremo: "Conoscendomi non ci andrei. Io devo giocare a tennis"

Medvedev: "Sinner sta giocando da numero 1, ma non sappiamo cosa succederà in futuro"

Medvedev distrutto dopo il ko con Jannik Sinner: "Per una settimana non... "

Questo gli ha dato una spinta decisiva anche per la finale". Il tennis italiano sta vivendo una stagione d'oro: ”Il momento non è solo buono ma è esaltante , afferma Laver, sono sicuro che arriveranno anche altri campioni sull'onda di questo successo di Sinner .

Se vuoi essere il migliore devi battere i migliori . E penso che superando ancora una volta Nole Djokovic che qui in Australia non perdeva da tanti anni, Sinner abbia cominciato a credere sempre di più nel suo potenziale.

Passaggio fondamentale per Rod Laver è stata la vittoria in semifinale di Jannik Sinner su Novak Djokovic : ”Questa vittoria – spiega l'ex tennista australiano – fa parte del percorso di crescita.

Ha grande forza, tecnica, precisione. Prosegue secondo i suoi piani senza fretta e questo gli permetterà di stare a lungo ad alti livelli nel ranking . Per essere così giovane possiede già un bagaglio di gioco molto completo e non potrà che migliorare vista la sua grande voglia di crescere".

E Laver incorona il tennista italiano in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: " Sinner è cresciuto tanto nell'ultimo anno – afferma Laver – e sono sicuro che grazie al suo gioco così completo e alla sua giovane età potrà puntare a molti grandi traguardi.

Rod Laver incorona Jannik Sinner . Il campione australiano capace di fare due volte il Grande Slam nello stesso anno (1962 e 1969) era come sempre in primissima fila nello stadio che porta il suo nome ad applaudire il primo torneo del Grande Slam nella carriera del giocatore italiano.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD