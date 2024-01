Australian Open - Ecco quanto ha guadagnato Jannik Sinner

© Cameron Spencer/Getty Images

Una pioggia di denaro su Jannik Sinner. In una giornata storica per lo sport italiano, in cui un italiano torna a trionfare in uno slam, 48 anni dopo Adriano Panatta al Roland Garros, è l’Australia in cui si concretizza l’impresa.

Uno straordinario Jannik Sinner rimonta da 0-2 contro Daniil Medvedev e si impone al quinto set col punteggio di 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 nella finale degli Australian Open, conquistando il suo primo major in carriera dopo una battaglia di 3 ore e 46 minuti.

Una vittoria tanto attesa per il tennista altoatesino, che lo avvicina alla terza posizione in classifica occupata dal tennista russo, e che porta nelle tasche del 22enne italiano una somma piuttosto importante.

Australian Open dorati per Jannik Sinner: guadagnati quasi due milioni di euro

Di quello che è uno dei montepremi più alti di tutto il circuito, con un prize money complessivo di 86,5 milioni di dollari australiani (circa 53 milioni di euro), una fetta importante spetta al vincitore del torneo.

Sinner infatti si è assicurato un premio di 3,15 milioni di dollari australiani, corrispondenti a 1,93 milioni di euro. Un guadagno superiore del 6% anche a quello ottenuto nella passata edizione da Novak Djokovic, quando il campione serbo si portò a casa 2,97 milioni di dollari.

Premio consistente anche per il finalista Medvedev, che sarà costretto ad accontentarsi di 1,73 milioni di dollari. Quasi un milioni invece spetterà a Novak Djokovic e Alexander Zverev, che si sono spinti fino in semifinale.

Di seguito il prize money completo del tabellone principale: Primo turno – Prize Money: $ aus 120.000 (73.650 €) Secondo turno – Prize Money: $ aus 180.000 (110.480 €) Terzo turno – Prize Money: $ aus 255.000 (156.513 €) Ottavi di finale – Prize Money: $ aus 375.000 (230.167 €) Quarti di finale – Prize Money: $ aus 600.000 (368.267 €) Semifinale – Prize Money: $ aus 990.000 (607.641 €) Finale – Prize Money: $ aus 1.725.000 (1.058.768 €) Campione – Prize Money: $ aus 3.150.000 (1.933.403 €)