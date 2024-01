Jannik Sinner: "Successo speciale. Pressione? Felice di essere in questa posizione"

Medvedev: "Sinner sta giocando da numero 1, ma non sappiamo cosa succederà in futuro"

Questa è stata esattamente la sensazione che ho provato nelle ultime tre partite. Si tratta di una sensazione davvero bella" . Sinner dovrebbe tornare in campo al torneo di Marsiglia, ma potrebbe decidere di prendersi una breve pausa prima di riabbracciare il circuito.

È speciale vedere i grandi nomi presenti nel tabellone e sapere che puoi comunque vincere. È un privilegio semplicemente il fatto di essere in tabellone e provare a battere gli altri tennisti. Quando vedi sempre meno persone nello spogliatoio, capisci che stai facendo un buon torneo.

Vediamo cosa accadrà in futuro" , ha spiegato Sinner in conferenza stampa. "Successo speciale perché Novak Djokovic è ancora molto competitivo? È sempre speciale, perché parliamo di un grande torneo.

"Fa tutto parte del processo. Ovviamente vincere questo trofeo è fantastico. Sono grato di aver vinto il mio primo Slam qui. So che ora dovrò lavorare ancora di più, perché gli avversari troveranno il modo di battermi e io devo essere preparato.

Con Simone Vagnozzi abbiamo già parlato delle cose da migliorare" . In queste parole è possibile intravedere il segreto di Jannik Sinner . L'altoatesino ha conquistato il suo primo Slam agli Australian Open completando una difficile rimonta ai danni di Daniil Medvedev , eppure quando gli parlano di futuro è lì pronto a mettersi ancora in discussione con una semplicità e genuinità unica.

"Tutti parlano di te. Sei pronto a gestire la pressione? Sì, credo faccia parte del gioco. Io sono estremamente felice di trovarmi in questa posizione ora. Ho una grande squadra alle spalle che sa cosa devo fare. Darren Cahill ha molta esperienza e ha già vissuto tutto questo molte volte.

