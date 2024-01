Da Berrettini a Fognini: tutte le reazioni social all'impresa di Jannik Sinner

© Graham Denholm/Getty Images

Un sogno che diventa realtà. Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open. Un obiettivo ricercato voluto ed infine raggiunto attraverso la forza del lavoro, della passione. La vittoria di Jannik ha unito un paese intero, per la seconda volta, dopo il trionfo in Coppa Davis, di cui è stato l’autentico protagonista e trascinatore.

48 anni dopo l’ultimo successo di un italiano negli slam, precisamente di Adriano Panatta, al Roland Garros, è arrivato quello del predestinato di San Candido, che ha mantenuto a 22 anni la promessa fatta a sé stesso da bambino, quella di vincere un major.

Un trionfo quello di Jannik, celebrato da tutti i colleghi azzurri, che gli hanno riconosciuto l’impresa fatta e glielo hanno dimostrato attraverso alcune splendide dediche sui loro canali social. Il primo è stato Matteo Berrettini, che due anni e mezzo fa sfiorò il colpo grosso a Wimbledon, ma fu fermato in finale da Novak Djokovic.

Il tennista romano ha dedicato un pensiero a Sinner: “Campione dentro e fuori…Bravo Jan! Altro splendido messaggio è stato quello di Fabio Fognini che ha scritto queste parole: “E’ bello vedere come un ragazzo di 22 anni abbia riappassionato tutto il mondo dello sport, ma soprattutto del tennis.

Umiltà, grinta, passione, sacrificio. Complimenti campione. A te e a tutto il tuo team! Goditi questo momento", ha scritto.

L'ondata di affetto per Jannik Sinner

“Epico”, ha scritto il suo compagno di nazionale Lorenzo Sonego.

“Strameritato”, invece il suo coetaneo e amico Lorenzo Musetti. Ai complimenti si è unita anche l’ex campionessa slam Flavia Pennetta che si è limitata a dire “Momento storico”. L’altra ex campionessa, Francesca Schiavone ha aggiunto: “Sei stato bravissimo.

Grazie per queste splendide emozioni”. Non sono mancati poi i complimenti di Tathiana Garbin che ha scritto: “Sei un capolavoro Jannik”, alla quale hanno fatto seguito altre componenti del gruppo azzurro come Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, che in coro hanno esaltato il grandissimo traguardo raggiunto da Sinner.