Medvedev: "Sinner sta giocando da numero 1, ma non sappiamo cosa succederà in futuro"

© Cameron Spencer/Getty Images

Non deve essere stato facile per Daniil Medvedev incontrare gli stessi fantasmi del passato e cercare di combattere i propri demoni dopo aver speso tantissime energie nell'arco dell'intero torneo. Come accaduto nel 2022 contro Rafael Nadal, il russo ha perso un'altra finale agli Australian Open gettando alle ortiche un vantaggio di due set.

Questa volta, il nativo di Mosca non è mai davvero uscito dalla partita. Nonostante le difficoltà fisiche, infatti, Medvedev ha continuato a lottare per rialzarsi e provare a trionfare. Jannik Sinner, però, non gli ha permesso di spingersi oltre, perché si è liberato dalla tensione e iniziato a limitare il numero di errori gratuiti.

Game dopo game, l'azzurro ha edificato i margini per ribaltare l'incontro e ha chiuso al quinto set sfoderando un fantastico dritto. Per Sinner si tratta del primo Slam di una carriera che potrebbe ora diventare leggendaria.

Daniil Medvedev su Jannik Sinner: "Se continua così diventerà numero uno, ma... "

Quando gli è stato chiesto di esprimere un pensiero su Sinner in conferenza stampa, Medvedev ha risposto così: "Abbiamo una classifica proprio per questo nel tennis.

In questo torneo è stato il migliore, ed è per questo che ha vinto il suo primo Slam. Ma non sappiamo cosa succederà in futuro. In questo momento è il numero uno nella Race. Se continua a giocare così e vincere tornei, diventerà il numero uno del mondo.

Non sappiamo cosa accadrà, possono succedere molte cose nella carriera di un tennista. Ecco perché penso sia uno sport bellissimo: non puoi predire il futuro. Vediamo come Jannik gestirà quello che accadrà in futuro. Anche io sono in una buona posizione e farò di tutto per migliorare" .