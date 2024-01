Jannik Sinner è diventato l'uomo da battere: l'impressionante dato contro i top 5

© Cameron Spencer/Getty Images

Jannik Sinner è entrato ieri ufficialmente nella storia del tennis italiano. 48 anni dopo l’ultimo successo di Adriano Panatta al Roland Garros, il tennista azzurro è stato capace di riportare uno slam in campo maschile nel nostro paese.

Mai nessun azzurro aveva mai trionfato agli Australian Open. Un successo arrivato al culmine di una battaglia con Daniil Medvedev, che aveva portato a casa i primi due set e gettato nello sconforto tutti i tifosi incollati alla tv.

In molti si sarebbero arresi, essendo comunque soddisfatti per l’incredibile torneo giocato, ma non lui. Dopo aver iniziato il match contratto, teso e forse emozionato per la prima apparizione in una finale slam, l’altoatesino ha risalito la china ritrovando il gioco che tante soddisfazione gli ha dato nell’ultimo periodo.

Il 22enne ha saputo approfittare poi del calo del russo, che ha accusato la stanchezza accumulata durante il torneo e nella prima ora e mezza di gioco, nel quale era stato perfetto. Sinner non ha sbagliato più nulla ed ha raggiunto il successo che tanto ha desiderato.

Un trionfo, quello di Jannik, non certamente arrivato per caso, ma frutto di un lavoro maniacale, messo a punto con il suo team, capitanato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il ragazzo di San Candido, nel momento culmine della sua crescita, ha iniziato a mostrare notevoli miglioramenti già finale della scorsa stagione.

Dopo aver vinto il suo primo titolo Masters 1000 a Toronto ha poi mantenuto il suo stato di forma strepitoso fino alla fine della stagione, collezionando altri due titoli, a Vienna e Pechino (battendo sempre Medvedev in finale) e poi con l’Italia, conquistando la Coppa Davis.

Da non dimenticare poi la finale alle Atp Finals. Un dato impressionante è sicuramente quello del conto dei match giocati e vinti contro i top 5, che forse raccontano meglio la grandezza di Sinner. L’azzurro ha infatti vinto 10 delle ultime 11 partite vinte contro tennisti che stazionano nelle parti più alte del ranking.

4 le vittorie contro il russo, le 3 contro Novak Djokovic. 2 contro Andrey Rublev e infine quella con Carlos Alcaraz. L’unica battuta d’arresto quella contro il numero uno serbo che ha consegnato il titolo “Dei Maestri”.

Jannik Sinner has won 10 out of his last 11 matches against top 5 players.



✅Alcaraz

✅Medvedev

✅Rublev

✅Medvedev

✅Djokovic

✅Medvedev

❌Djokovic

✅Djokovic

✅Rublev

✅Djokovic

✅Medvedev



Quite a hit list for the man of the moment.

🇮🇹 pic.twitter.com/hskJIPPm3q — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 28, 2024