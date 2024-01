Jannik Sinner nella storia del tennis italiano: terzo nel maschile a vincere uno slam

© Cameron Spencer/Getty Images

Jannik Sinner è entrato ufficialmente nella storia del tennis italiano. Con il successo agli Australian Open. primo in assoluto di un tennista del nostro paese in questo slam, il 22enne di San Candido si è iscritto in un club ristrettissimo della storia di questo sport in Italia.

Si tratta infatti del quinto tennista italiano ad avere la soddisfazione di alzare uno slam in carriera. Il primo in assoluto fu Nicola Pietrangeli, che per due anni di fila, nel 1959 e 1960 vinse il Roland Garros. Un’impresa straordinaria, che venne replicata da un’altra leggenda del nostro paese, Adriano Panatta, che trionfò a Parigi 16 anni dopo, nel 1976.

Quello è stato l’ultimo successo in campo maschile, dopo l’impresa a Melbourne di Jannik. Se estendiamo il discorso anche al campo femminile, dopo le vittorie Pietrangeli e Panatta, furono due le tenniste a portare in alto la bandiera del nostro paese, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta.

La milanese si è aggiudicata il Roland Garros nel 2010. 5 anni più tardi la moglie di Fabio Fognini divenne campionessa Us Open dopo la finale tutta italiana con Roberta Vinci.

Le parole di Jannik Sinner

Ora, a distanza di nove anni, Sinner ha inciso il suo nome tra quello dei più grandi.

L’azzurro ha voluto ringraziare così tutte le persone che in questo periodo lo hanno incoraggiato, sostenuto e tifato affinchè arrivasse a questo grande traguardo: "Il sostegno è stato eccezionale in queste due settimane, mi avete fatto sentire a casa.

Grazie davvero". Un bellissimo messaggio prima di chiudere il suo intervento: "A tutte le persone che mi stanno seguendo da casa: vorrei che ognuno avesse i genitori come i miei, mi hanno sempre lasciato scegliere nella vita.

Auguro a tutti i bambini di avere quella libertà che ho avuto io". Per poi concludere dicendo: "Vorrei ringraziare tutti quanti che hanno reso questo Slam speciale. Grazie al mio team, a tutte le persone che sono nel mio angolo e che mi seguono da casa. Mi incoraggiate e riuscite a capirmi: a volte non è semplice ma sono fatto così".