Jannik Sinner già con un piede alle Nitto Atp Finals: ecco il motivo

© Graham Denholm/Getty Images

Un successo pesantissimo, sotto tanti punti di vista. L'impresa agli Australian Open ha aperto una serie di porte a Jannik Sinner, che può sognare un 2024 da grande protagonista. Il tennista altoatesino ha conquistato già 2000 punti in questo inizio di stagione, grazie alle due settimane di Melbourne in cui ha dominato la maggior parte delle partite e mostrato una certa superiorità rispetto a tutti i rivali.

Solo nell'atto conclusivo contro Daniil Medvedev l'italiano se l'è vista davvero brutta ma ha avuto la forza di rimontare i due set di svantaggio. Con questo trionfo l'azzurro è balzato al comando della classifica Race in vista delle Nitto Atp Finals: nell'Era Open non era naturalmente mai accaduta una cosa simile.

Il titolo Slam consente però all'atleta di San Candido di avere già un piede oltre la linea del traguardo che indica la competizione di Torino. Il motivo è tutto spiegato in una regola dedicata esclusivamente a chi si porta a casa durante l'anno un trofeo Major.

Sinner vicino alla qualificazione alle Atp Finals. Ecco perché

Grazie alla vittoria degli Australian Open, Jannik Sinner non è 'costretto' ad approdare alla fine dell'anno nei primi otto posti della classifica Race.

Per i vincitori Slam, infatti, è possibile qualificarsi per il Torneo del Maestri arrivando semplicemente nei primi 20. La stagione è ancora lunghissima e l'altoatesino potrebbe comunque conquistare il pass entrando in top 8 in un certo momento dell'anno, come fece già nel 2023, ma questa regola dà ulteriore sicurezza che il talentuoso 22enne sarà con ogni probabilità della partita alla prossima edizione delle Atp Finals.

I tifosi possono far partire il conto alla rovescia: oltre a Roma, l'italiano ritornerà quasi certamente a giocare al PalaAlpitour, che gli ha regalato una serie di gioie soltanto qualche mese fa.