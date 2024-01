Angelo Binaghi emozionato per il trionfo di Jannik Sinner: "Vincerà ancora"

Jannik Sinner non molla: "Esultanza lieve? Non si vince il torneo con la semifinale"

Il presidente della Fitp si è già proiettato verso i prossimi appuntamenti della stagione: "Non bisogna fermarsi. Ora bisogna correre ancora più di prima, dovremo moltiplicare i nostri sforzi.

Due patrimoni di tutto il nostro Paese. Due campioni così, per i valori che riescono a trasmettere, credo siano siano fondamentali per cercare di avere una società migliore" sono le parole commosse di Binaghi, che ha ricordato con questo particolare paragone il grande Gigi Riva.

"Tutti aspettavamo la terza ora di gioco, avrebbe potuto rappresentare lo spartiacque tra un Medvedev pimpante e un Medvedeev con più acido lattico. Sinner è un campione straordinario. Mi piace pensare da sardo che ci sia stato un passaggio di testimone tra Gigi Riva e Jannik, due campioni straordinari e due esempi per le generazioni giovani.

Emozionato e orgoglioso del 'suo' giocatore che ha firmato un'altra impresa per lo sport italiano. Jannik Sinner si è laureato nuovo campione degli Australian Open, ribaltando completamente il punteggio nella durissima finale contro Daniil Medvedev (che ha sprecato un vantaggio di due set a zero).

