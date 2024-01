Jannik Sinner come Roger Federer e Novak Djokovic: ecco l'incredibile impresa

© Cameron Spencer/Getty Images

Un Grande Slam che racchiude tutta la forza di un campione come Jannik Sinner. Con il duro lavoro in palestra e in campo ha saputo diventare pian piano un giocatore sempre migliore: adesso può per un attimo fermarsi e gioire per un traguardo rincorso già da diverso tempo.

Il primo trionfo Major di una carriera ancora agli inizi non si scorda così facilmente ed è il meritatissimo premio per tutte le energie spese per crescere e raggiungere quel successo tanto sognato e desiderato.

Gli Australian Open incoronano così il suo nuovo Re: lo scettro, dal quasi imbattibile Novak Djokovic, è passato nelle mani di un 22enne nato a San Candido che ha fatto soffrire ma alla fine esultare l'Italia intera nella giornata di domenica 28 gennaio.

Sinner ripete l'impresa di Federer e Djokovic

Un cammino eccezionale quello del numero 4 al mondo a Melbourne. Con prestazioni positive e solide ha raggiunto la semifinale del torneo senza concedere neppure un set agli avversari e conservando energie preziose per le fasi conclusive e decisive della manifestazione.

Venerdì l'azzurro ha piegato e dominato un colosso come Nole in 4 set e ha avuto così la possibilità di giocare la sua prima finale Slam. Non è stata assolutamente una passeggiata, Medvedev (nonostante fosse più stanco) ha fatto tremare l'italiano nei due parziali iniziali mettendolo in risalto tutti i suoi punti deboli con un tennis più aggressivo del previsto.

Sinner però non si è arreso e ha trovato la forza e la strategia giusta per ribaltare completamente il punteggio, regalandosi una vittoria memorabile e storica. Un trionfo storico e meritatissimo: a confermarlo sono gli stessi numeri.

L'atleta allenato da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill è riuscito a superare dai quarti in poi Andrey Rublev, Novak Djokovic e Daniil Medvedev, tutti giocatori appartenenti alla top 5 del ranking mondiale (rispettivamente ora al numero 5, 1 e 3).

L'altoatesino è così entrato in un ristrettissimo club di tennisti capaci di compiere questa impresa: infatti, dal 1973, solo Roger Federer e Nole sono stati in grado di farlo. Ecco, nel dettaglio, la statistica.