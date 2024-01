© Cameron Spencer/Getty Images

Tutti pazzi per Jannik Sinner. Il tennista di San Candido è diventato il terzo italiano della storia a conquistare uno Slam dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. L'azzurro ha scelto di entrare nell'Olimpo completando una pazzesca rimonta ai danni di Daniil Medvedev agli Australian Open.

Sotto due a zero, Sinner ha trovato il modo di reagire e costruito le basi per riemergere dall'oscurità con la consapevolezza e la maturità dei migliori.

Tutti pazzi per Jannik Sinner: arrivano i complimenti di Djokovic e Nadal

Nel percorso che ha portato Sinner a scrivere una delle pagine più emozionanti del tennis tricolore, è impossibile non menzionare il successo ottenuto contro Novak Djokovic in semifinale.

La leggenda serba era imbattuto da 33 partite a Melbourne e l'ultima sconfitta risaliva al 2018. Sinner ha disputato una partita magistrale e battuto in quattro set il belgradese. Proprio Djokovic è stato uno dei primi a congratularsi con Sinner per la vittoria del primo Major in carriera.

"Bravo, Jannik. Meritato. Congratulazione a te, alla tua famiglia e al tuo team" , ha scritto il 24 volte campione Slam sul proprio account Instagram. Djokovic aveva già speso parole di grande ammirazione nei suoi confronti nella conferenza stampa tenuta al termine del penutlimo atto del torneo.

Da un fenomeno all'altro: anche Rafael Nadal non ha perso un minuto e, dopo aver seguito il match, ha dedicato un emozionante post al 22enne di San Candido.

"Grandissimo, Jan.

Bravissimo. Bellissimo torneo, il tuo primo Grande Slam. Un caro saluto a te, il tuo team, la tua famiglia e tutta l'Italia che oggi ha vinto con te" , ha parafrasato Nadal.