Medvedev è sicuro sul futuro di Jannik Sinner: "Non è la tua ultima finale Slam"

© Daniel Pockett/Getty Images

Un incubo già vissuto nel 2022. Daniil Medvedev ha perso la terza finale agli Australian Open, per la seconda volta dopo essere stato avanti 2-0 nel conto dei set. Un'altra batosta a livello mentale per il tennista russo, che ha giocato due parziali eccezionali prima di calare lentamente dal punto di vista fisico e concedere sempre di più a uno spietato e mai domo Jannik Sinner.

Il risultato alla fine ha premiato il 22enne di San Candido, che lo ha così raggiunto per numero di Slam.

Daniil Medvedev nel post-gara

Il nativo di Mosca non poteva che complimentarsi con l'azzurro e si è sbilanciato con una forte previsione sul suo futuro: "Congratulazioni Jannik.

Hai dimostrato ancora una volta di aver alzato il tuo livello, ti meriti questo trofeo. Sei cresciuto, hai lottato, ci siamo sfidati in diverse finali e ne ho perse tre di fila. Cercherò di vincere la prossima, ma complimenti per questo successo perché te lo sei davvero meritato.

Sono certo che non sarà la tua ultima finale Slam" ha dichiarato. "Ringrazio il mio team, soprattutto Gilles e Gaetan che sono qui da tanti giorni, ci sono state notti molto lunghe e loro non hanno mai smesso di incoraggiarmi.

E poi tutte le altre persone presenti nel mio angolo: Dascha e Alyssa, non so se hanno spento la tv ma ho avuto la sensazione che voi foste qui con me. Purtroppo non ce l'ho fatta, proverò a farcela la prossima volta" ha aggiunto.

"Sono state due settimane straordinarie, è dura perdere in finale ma sempre meglio di perdere prima. Voglio sempre vincere, dovrò lottare ancora di più per riuscirci, ma resto comunque orgoglioso. Ce la metterò tutta quando avrò una successiva opportunità" ha concluso Medvedev durante la premiazione al termine del match.