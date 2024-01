Vagnozzi: "Medvedev sembrava morto tantissime volte. Sinner ha un vantaggio, ma... "

© Daniel Pockett/Getty Images

Manca sempre meno alla finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. I due si contenderanno il titolo agli Australian Open e si daranno battaglia sulla Rod Laver Arena alle ore 09:30 italiane. Sinner è diventato il primo azzurro a raggiungere la finale a Melbourne e proverà a fare ulteriormente la storia portando a casa il trofeo.

"È una bellissima emozione essere qui, ma cerchiamo di viverla serenamente. L’importante è che Jannik capisca che sarà una partita importantissima ma non quella decisiva della sua carriera. Sarà la sua prima finale Slam, ma non l’ultima" , ha spiegato coach Simone Vagnozzi in un'intervista esclusiva rilasciata a SuperTennis.

Vagnozzi sulla finale tra Sinner e Medvedev: le parole dell'allenatore italiano

Ritornando sulla storia vittoria ottenuta ai danni di Novak Djokovic in semifinale, Vagnozzi ha spiegato: "Da Djokovic ti aspetti sempre che possa innestare un’altra marcia, per cui dopo i primi due set non mi ero illuso che fosse finita.

Jannik è stato bravo a farsi trovare preparato quando Nole è entrato in partita e poi è stato bravissimo a non farsi abbattere quando non ha convertito il match point e la partita si è allungata al quarto set" .

Vagnozzi ha infine analizzato il match con Medvedev provando a individuare quelle che saranno le chiavi. "Sappiamo che campione è Medvedev. Qui sembrava morto tantissime volte, ma alla fine ce l’ha sempre fatta, tirandosi fuori da situazioni estremamente difficili.

Sarà un match complicatissimo, nel quale il fatto che Jannik sia rimasto in campo meno di lui è un piccolo vantaggio. Viceversa, il fatto che Sinner abbia vinto le ultime 3 volte non è fondamentale, ma può dargli la spinta per scendere in campo con la stessa fiducia con la quale ha affrontato Djokovic.

La finale di qualsiasi torneo è diversa dalle altre partite e domani in particolare ci saranno tante emozioni. Vediamo chi riuscirà a gestirle meglio