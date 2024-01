Jannik Sinner: "Apprezzo tanto le parole di Djokovic. Sarà difficile contro Medvedev"

© Cameron Spencer/Getty Images

Domani mattina alle 9:30 italiane Jannik Sinner giocherà la sua prima finale a livello Slam agli Australian Open: nessun italiano aveva mai raggiunto questo traguardo a Melbourne. L'altoatesino sfiderà Daniil Medvedev e lo farà da favorito avendo superato in semifinale Novak Djokovic interrompendo la striscia di vittorie del serbo (Nole era 20-0 nelle semifinali e finali disputate a Melbourne,ndr.).

Sinner si focalizza sulla finale di domenica

Sinner al termine della sfida contro il 24 volte campione Slam è stato intervistato da Eurosport e ha raccontato le emozioni provate dopo l'incredibile vittoria. “Dopo il match point avuto nel terzo set ho provato a reagire nel migliore dei modi come alla fine ho fatto.

Non è stata una partita facile perché ci sono stati diversi alti e bassi da parte sua mentre io ho provato a stare ad alta intensità per tutta la partita e alla fine ci sono riuscito. La cosa fondamentale era ripartire nel quarto set con tanta energia fisica e mentale e sono contento del risultato “ha iniziato sottolineando Jannik.

Il classe 2001 ha proseguito dichiarando: “Onestamente parlando, i primi 2 set Djokovic non si è sentito benissimo, ho visto che non colpiva benissimo e ne ho approfittato. Nel terzo set mi dovevo aspettare la reazione che c’è stata e abbiamo giocato alla pari tutto il set e nel quarto ho provato a lottare su ogni punto e alla fine sono riuscito a portarla a casa.

Apprezzo molto le parole di Djokovic dopo l’incontro e di come ho giocato”. Sinner ha infine concluso dicendo: “Il supporto che mi stanno dando gli italiani è la cosa più prestigiosa. Ci sono risultati positivi e negativi ma il supporto è veramente bello.

Domenica sarà una partita difficile, una partita nuova non avendo mai giocato finali Slam e giocherò contro un tennista che ha vinto già uno Slam. Sono contento di essere qua, proverò ad essere il più rilassato possibile e vediamo come andrà la partita. Guarderò ovviamente le gare di sci come faccio sempre ogni fine settimana”.