Panatta lancia Jannik Sinner: "È il più forte di tutti, domenica vincerà il titolo"

© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Adriano Panatta è sicuro su chi sarà il tennista che trionferà domenica agli Australian Open davanti a una gremita Rod Laver Arena. In un'intervista rilasciata a Rai News, l'ex giocatore italiano è intervenuto per commentare la grande vittoria di Jannik Sinner su Novak Djokovic in semifinale, sbilanciandosi senza scaramanzia e in modo netto sull'atto conclusivo fra l'altoatesino e il russo Daniil Medvedev: "Ormai è il più forte di tutti, anche di Novak Djokovic.

È destinato a diventare un campionissimo per tanti anni a venire. In finale Jannik è il favorito, a prescindere se si troverà da chi si troverà di fronte. Medvedev e Zverev hanno giocato a un 30-40% di meno rispetto a Sinner e Djokovic.

Non vedo davvero come il nostro campione possa perdere. Ne sono certo: sarà la sua prima vittoria in uno Slam" ha sentenziato il 73enne romano.

Il commento di Panatta sulla semifinale vinta da Sinner

Il vincitore del Roland Garros nel 1976 non ha resistito alla tentazione di alzarsi nella notte e guardare fin dal primo scambio la battaglia fra il talentuoso 22enne di San Candido e il serbo: "Mi sono svegliato alle 4:30 per vedere questo match e devo dire che, specialmente nei primi due set, ho notato un tennis che non avevo mai più visto nella mia lunga vita.

I parziali conquistati per 6-1 6-2 sono stati un qualcosa di pazzesco se pensate che si sta parlando di una partita contro il numero 1 della classifica e uno dei tennisti più vincenti della storia di questo sport. Non ha mai mollato mentalmente, è così che si vincono le sfide più importanti" è l'analisi di Panatta, che ha esaltato così l'impresa dell'atleta allenato da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill.