Angelo Binaghi consacra Jannik Sinner: "Ha sovrastato Novak Djokovic"

Il presidente della Federazione italiana tennis e padel si gode il 'suo' campioncino. Angelo Binaghi ha esaltato il grande cammino di Jannik Sinner agli Australian Open. Con un solo set ceduto e appena due break lasciati agli avversari in tutto il torneo, l'altoatesino si è reso un protagonista assoluto a Melbourne e ora ha la ghiotta possibilità di mettere in bacheca il primo trofeo Slam della carriera.

"Sembra di aver assistito a una settimana di svolta generazionale nel tennis mondiale. Complimenti a Jannik, al team e alla sua famiglia Abbiamo due finalisti: la coppia Bolelli-Vavassori in doppio maschile e Jannik in singolare" ha festeggiato in un'intervista rilasciata a SuperTennis.

Binaghi è rimasto impressionato dalla prestazione del talentuoso 22enne contro Novak Djokovic: "Avrebbe potuto vincere in tre set ma ha comunque surclassato e sovrastato il numero 1 del mondo, nel campo e nello Slam in cui ha performato meglio di chiunque altro.

Quando gli italiani scendono in campo sono un tifoso. Lo hanno sempre saputo le nostre ragazze nel decennio fra 2005 e 2014. Adesso mi devo dividere fra uomini e donne, perché non dimentichiamo che Jasmine Paolini ha fatto un grande torneo qui.

Nel nostro tennis femminile ci sono secondo me grandi margini di miglioramento" ha aggiunto, analizzando il rendimento generale dell'Italia in Australia.

La stagione è appena cominciata e Binaghi sogna in grande

"Un torneo come questo non può che rafforzare quanto di buono è stato fatto l'anno scorso.

Stiamo continuando a volare. Siamo al primo torneo importante della stagione, pensate cosa ci aspetta nel 2024 negli Slam, agli Internazionali Bnl d'Italia, alle Nitto Atp Finals, in Coppa Davis prima a Bologna e poi, speriamo, a Malaga dove proveremo a difendere il titolo" ha rimarcato il presidente della Federazione, caricando gli azzurri in vista dei prossimi appuntamenti. Ma prima, tutta l'attenzione sarà rivolta alla finale di doppio sabato e a quella di singolare domenica.