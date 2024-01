Simone Vagnozzi riflette sul gioco di Jannik Sinner: "Era monotono, ma adesso..."

© Julian Finney/Getty Images

Un coach fiero del suo 'allievo' Simone Vagnozzi ha commentato, naturalmente in modo positivo, la super prestazione di Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open. Il terzo successo sul campione serbo Novak Djokovic in poco più di due mesi ha confermato il talento e la crescita del giocatore altoatesino, anche a seguito della pausa dopo la Coppa Davis e la lunga preparazione invernale.

Insieme al collega di squadra Darren Cahill, l'allenatore di Ascoli Piceno ha dichiarato sul match in conferenza stampa: "Penso che abbia iniziato davvero bene la partita nei due set. Novak stava facendo molti errori non forzati, quindi è stato piuttosto strano.

È normale poi che ti aspetti che Nole salga di livello. Jannik è stato davvero bravo a stare sempre molto vicino a Djokovic quando cominciava a giocare meglio" è l'analisi fornita ai media dall'ex tennista.

Non potevano mancare attestati di elogi al tecnico australiano, inserimento importantissimo all'interno del team un anno e mezzo fa: "È un piacere poter avere nel nostro gruppo un coach di grande esperienza come Darren.

Dice sempre la parola giusta prima di un incontro e sa fare una analisi perfetta del match alla fine. Nelle fasi finali di un grande torneo è fondamentale avere un supporto del genere" ha evidenziato con ammirazione.

Vagnozzi riflette sul gioco di Sinner

"Quando abbiamo iniziato a lavorare, il suo gioco era più 'monotono' Spingeva solo molto forte, ma senza una vera e propria tattica. Ora utilizza tutta la sua velocità ma la alterna a dropshot e slice.

Inoltre ha migliorato tantissimo il servizio e contro Novak lo ha dimostrato ancora una volta. Non concedere neanche una palla break a Djokovic credo sia accaduto una volta in dieci anni" ha inoltre aggiunto Vagnozzi, analizzando i miglioramenti dell'azzurro attualmente numero 4 al mondo.