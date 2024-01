Darren Cahill ci scherza su: "Com'è allenare Jannik Sinner? È un lavoro schifoso"

Australian Open - Jannik Sinner stratosferico: elimina Djokovic e vola in finale

Jannik è tutto questo e ha anche un gran senso dell’umorismo. Lo dimostra sempre in campo nelle interviste post-match. È un ragazzo delizioso che ama stare in compagnia e ama passare del tempo con il suo team" ha concluso.

Credo che il lavoro di Umberto Ferrara negli ultimi due anni sia stato cruciale . Il suo modo di muoversi e la capacità di mantenere il livello più alto per più tempo nel match, soprattutto sui 5 set, lo dimostrano".

Sono tanti i progressi effettuati dall'azzurro in questi mesi e il 58enne di Adelaide ha rimarcato: "Ha lavorato molto sulla parte fisica.

Cahill ci ha scherzato su e ha fatto ridere tutti: "È un lavoro schifoso, non siamo pagati abbastanza . Quel ragazzo ci dà sempre del filo da torcere, prende sempre i nostri soldi nei giochi di carte e lui si diverte molto così ".

Era così bravo ed era giovanissimo. E con lui Riccardo Piatti ha fatto un lavoro incredibile " ha evidenziato. Nel corso della chiacchierata coi giornalisti si è palesato in sala anche il tennista di San Candido, che ha chiesto ai due com'è allenarlo.

Così il tecnico australiano, accompagnato naturalmente dal partner coach italiano, si è presentato in conferenza stampa e ha commentato l'impresa firmata dal giocatore azzurro in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic.

" Il 99% del merito va a Simone Vagnozzi. Sta facendo un ottimo lavoro con Jannik ". Basterebbero queste poche parole per spiegare la grande umiltà di Darren Cahill , un allenatore dal palmares incredibile che ha aggiunto quel tocco di esperienza che serviva all'affiatato team costruito da Sinner.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD