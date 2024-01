© Daniel Pockett/Getty Images

Jannik Sinner sta facendo sognare milioni di italiani agli Australian Open. Il tennista altoatesino ha conquistato la prima finale Slam in carriera battendo sul suo terreno preferito Novak Djokovic. Erano 33 i successi consecutivi registrati dal serbo a Melbourne, zero le sconfitte subite in semifinale.

L'azzurro ha compiuto una vera impresa e - insieme a Roger Federer e Rafael Nadal - è diventato l'unico giocatore in grado di superare Djokovic in uno Slam, alle ATP Finals e in Coppa Davis. Sono tanti i connazionali che hanno seguito il suo cammino e deciso di dedicargli un pensiero sui propri account social dopo l'incredibile vittoria ottenuta ai danni di Djokovic.

Da Berrettini e Fognini a Pennetta: le reazioni social alla vittoria di Jannik Sinner

Uno dei primi a postare sui social è stato Matteo Berrettini, assente quest'anno a Melbourne a causa del problema al piede destro.

The Hammer si è spinto fino alle semifinale in Australia nel 2022 e conosce benissimo le sensazioni che si provano quando consegui un determinato risultato considerando la storica finale disputata a Wimbledon. "Bravino...

" , ha scritto Berrettini. Fabio Fognini e Flavia Pennetta non hanno perso tempo. "Che bel risveglio" , è stato il commento di Pennetta. Anche Andrea Vavassori, impegnato nella finale del doppio maschile agli Australian Open con Simone Bolelli, ha pubblicato una storia per Sinner.

Non potevano mancare Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, compagni di nazionale. "Paura" , ha apostrofato il talento di Carrara. Il piemontese, invece, si è limitato a un significativo "te lo meriti" . Presente anche Roberta Vinci, che segue in prima persona Sinner come commentatrice ai microfoni di Eurosport.

Andreas Seppi si è aggiunto alla lista omaggiando così Sinner: "Forzaaa! " Sinner scenderà in campo in finale la prossima domenica e cercherà di completare il lavoro.