Jannik Sinner ancora vittorioso contro Djokovic: l'azzurro come Nadal e Federer

Battere Novak Djokovic è già di per sé un'impresa, ma farlo nel suo giardino di casa agli Australian Open, lo è ancora di più. Jannik Sinner battendo questa mattina il fuoriclasse serbo si è guadagnato la prima storica finale in carriera in Australia.

Per lui si tratta del terzo successo negli ultimi 4 confronti con il numero uno al mondo, tutti nel giro degli ultimi 3 mesi. Segnale incontrovertibile degli immensi miglioramenti messi in atto nell’ultimo periodo, grazie all’ausilio del tuo team capitanato da Simone Vagnozzi.

Il primo, come ben ricordiamo, si avvenuto a novembre in occasione delle Atp Finals. L'azzurro in grande spolvero ottenne la qualificazione matematica al turno successivo battendo Nole, che riuscì comunque a passare alle semifinali.

In finale si ripropose la sfida che fu dominata però da Djokovic, che portò a casa il settimo trofeo “Dei Maestri”. Qualche settimana più tardi i due si incontrarono nuovamente in una cornice completamente diversa, ma altrettanto sentita, quella della Coppa Davis.

L’altoatesino, sia in singolare che in doppio, riuscì ad avere la meglio su Djokovic, guadagnandosi la finale, poi vinta contro l’Australia. Con la vittoria di stamane, Sinner ha fatto il suo ingresso in un club ristrettissimo, che vede la sola presenza di due leggende assolute, Rafael Nadal e Roger Federer.

I tre sono stati infatti gli unici a battere il serbo in tre competizioni: in uno Slam, alle Finals, e in Coppa Davis.

Si rompe l'incantesimo di Novak Djokovic

C’è un dato che però avvalora ancora di più l’impresa di Jannik: Il numero uno al mondo, campione uscente degli Happy Slam, veniva da 33 vittorie consecutive.

Risale all’ormai lontano 2018 l’ultima sua sconfitta nel primo Major dell’anno. A sconfiggerlo fu il coreano Hyeon Chung con il punteggio di 7-5 7-6 7.5. 2195 giorni dopo Jannik Sinner ha sfatato un tabù che sembrava potesse durare ancora a lungo.

Questi numeri risultano ancora più impressionanti se si considera che il tennista di San Candido non ha concesso alcuna palla break al fuoriclasse balcanico, denotando anche gli straordinari miglioramenti al servizio, che in passato lo hanno spesso penalizzato su questi campi.