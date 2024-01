Jannik Sinner non molla: "Esultanza lieve? Non si vince il torneo con la semifinale"

© Cameron Spencer/Getty Images

Jannik Sinner è il grande protagonista del mondo dello sport italiano in queste ore. Il tennista azzurro ha ottenuto la più bella vittoria della sua carriera, sconfiggendo in quattro set il campione in carica agli Australian Open e numero uno al mondo Novak Djokovic.

Prestazione maiuscola e ben poco da dire con l'altoatesino che avrebbe anche potuto chiudere prima e Djokovic non ha potuto davvero nulla contro il talento azzurro e si è arreso per la prima volta nella semifinale Slam australiana.

Nel post gara Sinner ha trattato di vari temi in conferenza stampa ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono felice di essere qui, felice di giocare la mia prima finale a Melbourne ma nella mia mente so che posso e devo ancora migliorare.

Però è bello avere tutto questo intorno. Pochi festeggiamenti dopo la vittoria? Beh, non so. Queste sono emozioni che non si possono controllare, per me significa molto battere Novak Djokovic a Melbourne ma so che il torneo non è ancora finito.

Ognuno ha il proprio modo di festeggiare. Domenica c'è la finale e la finale è sempre una cosa diversa, non si vince il torneo con la semifinale. Non vedo l'ora che arrivi domenica e giocare il match. Togliere la maglia per esultare in caso di vittoria domenica? Beh, vedremo cosa accadrà (ride)".

Un momento chiave del match è stato il match point fallito nel terzo set e in tanti pensavano che questo di Djokovic fosse una delle solite rimonte della sua carriera. A riguardo Sinner ha commentato: "È vero, non è stato facile.

Mi sentivo vicino con la mente ma la strada era ancora lunga. Alla fine mi sono fermato a riflettere e ho pensato che il punteggio era comunque 2 a 1 per me, quindi restava positivo. Ho ricominciato e sono rimasto concentrato sull'obiettivo, era il mio piano di gioco e questo è tutto.

Djokovic ha giocato male? Si, nei primi due set ho visto che colpiva male la palla e non si muoveva bene, ma lui è il numero uno e devi essere pronto a ogni sua mossa. Nel terzo set il livello era pari, Nole ha miglior risposta nella storia di questo sport e non ha avuto palle break, questo era insolito.

Cahill? Si, lui è sempre molto tranquillo e anche stamattina parlavamo ma non di tennis. Abbiamo parlato di strategia solo 20 minuti prima del match e credo che ha aiutato non solo me ma tutto il team a credere in noi stessi. Io, lui e Simone creiamo una combinazione fantastica e al momento facciamo tutto nel momento giusto".