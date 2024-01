Un dato certifica il dominio di Jannik Sinner contro Novak Djokovic: fan sorpresi

© Darrian Traynor/Getty Images

Immenso. Una partita che sarà ricordata per tantissimo tempo dai tifosi italiani, ma anche dagli appassionati di tutto il mondo. Dopo 6 lunghissimi anni Novak Djokovic ha dovuto alzare bandiera bianca e uscire di scena agli Australian Open: una sensazione nuova e mai provata dal campione serbo, che non aveva infatti mai abbandonato la competizione di Melbourne in semifinale.

Jannik Sinner è riuscito nell'impresa di vincere una sfida dominata per lunghissimi tratti, in cui Nole non ha trovato la quadra per contrastare l'aggressività del gioco dell'azzurro che lo ha messo in serie difficoltà.

I tantissimi errori non forzati del 36enne di Belgrado e un servizio che ha dato garanzie dell'italiano hanno fatto alla lunga la differenza.

Una statistica impressiona su tutte

C'è però un dato, su tutti, che certifica come il talento di San Candido abbia messo con le spalle al muro il suo avversario.

Per la prima volta in un match del Grande Slam Nole non ha mai avuto palle break: in tutti i turni di servizio l'altoatesino ha rischiato pochissimo e si è tenuto sempre a distanza da una possibile reazione del numero uno.

Due volte ai vantaggi, poi massimo 2 punti concessi in ogni game: Sinner è stato una garanzia alla battuta, anche nei momenti più cruciali in cui ha saputo reggere la pressione e non commettere troppi errori gratuiti.

Questo aspetto è stato naturalmente determinante per conservare il vantaggio costruito e regalarsi la prima finale Slam della carriera a Melbourne.