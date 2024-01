Jannik Sinner: "Torino e la Davis mi hanno aiutato. Questo è il mio miglior match"

© Julian Finney/Getty Images

Con una prestazione monumentale Jannik Sinner ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic in quattro set e si è preso la prima finale Slam della sua carriera. Una prestazione eccezionale contro un tennista che qui in Australia aveva vinto ben dieci volte e non aveva mai perso dalla semifinale.

Dieci semifinali e dieci vittorie finali, Djokovic era reduce da una striscia di 33 vittorie consecutive e Sinner è riuscito a fermarla. In attesa della finale e del vincente tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev Jannik Sinner fa la storia del tennis italiano.

Il tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ed è apparso letteralmente raggiante. Ecco le sue parole in conferenza: "Si, questo è stato il miglior risultato della mia carriera. Quando giochi contro Nole sei consapevole che sarà una sfida difficile, e nel Grande Slam è diverso.

È stata davvero dura, soprattutto dopo aver perso il terzo set con un match point fallito. Ho provato ad essere comunque il più positivo possibile e ho deciso di andare solo per la mia strada. Sono davvero felice.

Le vittorie alle Finals e in Davis? Si, mi hanno aiutato e mi hanno dato sensazioni migliori. È importante sapere che puoi battere un tennista e affrontarlo per tre volte in pochi giorni è stato un privilegio, una sorta di allenamento anche se il match è sempre diverso.

Questo mi ha aiutato particolarmente ma ripeto nei tornei del Grande Slam è diverso. Avevo un piano e ho deciso di metterlo in pratica, credo che abbia funzionato bene". In tanti si sono chiesti come mai Alcaraz, Sinner e Rune stanno riuscendo in quello in cui le generazioni precedenti non sono riuscite e Jannik con le idee chiare ha spiegato: "Io, Carlos e Holger siamo molto diversi, sia mentalmente che per atteggiamento in campo.

Ognuno di noi però crede molto in sé stesso e questo aiuta, perché nel tennis credere in sé stessi è fondamentale. Sono fortunato a vivere in questa era e affrontare tutti questo grandi giocatori".

Infine Sinner ha parlato anche di Nadal e ha continuato: "Spero che torni, mi piacerebbe affrontarlo, non ho avuto la possibilità di sfidare Federer ma va bene così".