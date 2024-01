Meraviglioso Jannik Sinner: è il quinto italiano a conquistare una finale dello Slam

© Getty Images

L'Italia, per la prima volta nella storia, avrà un suo beniamino nella prestigiosa finale degli Australian Open. Si tratta di Jannik Sinner, che è stato capace in una gremita Rod Laver Arena di battere in quattro set il campionissimo Novak Djokovic.

Ma in realtà saranno tre in totale gli azzurri a giocarsi il trofeo, se si considera anche la grande impresa firmata in doppio da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Mentre la coppia cercherà di conquistare il titolo nella giornata di sabato dopo il singolare femminile, l'altoatesino si prenderà la scena domenica contro il vincente della seconda semifinale fra il russo Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Nessun altro italiano prima d'ora era stato in grado di spingersi così in fondo al tabellone in quel di Melbourne: soltanto Matteo Berrettini ha assaporato l'atto conclusivo del torneo nel 2022, ma ha dovuto cedere al poi vincitore Rafael Nadal.

Quinto azzurro in una finale del Grande Slam

Non sono tanti i tennisti azzurri che hanno avuto l'opportunità nella loro carriera di contendersi un trofeo del Grande Slam. Solo i migliori. Il primo è stato Giorgio de Stefani nel lontano 1932 al Roland Garros, a seguire Nicola Pietrangeli con 4 finali raggiunte tutte sulla terra rossa parigina.

Nel 1976 il traguardo è stato ottenuto anche da Adriano Panatta, mentre la più recente è stata quella di Matteo Berrettini a Wimbledon nel 2021. Adesso toccherà al talento di San Candido numero 4 del mondo, che ha concesso un solo set e lasciato appena due break agli avversari finora.

Numeri impressionanti che non possono far sognare i tifosi italiani, che ora attendono soltanto la ciliegina sulla torta.