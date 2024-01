Jannik Sinner fa la storia: "Non so cosa dire. Darò il massimo in finale"

© Cameron Spencer/Getty Images

Conquistare la prima finale Slam in carriera battendo Novak Djokovic agli Australian Open rappresenta una delle più grandi imprese mai compiute da uno sportivo italiano. Jannik Sinner ha fatto la storia disputando una semifinale impeccabile - il serbo non aveva mai perso al penultimo atto a Melbourne - e si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2, ( 6) 6-7, 6-3 in tre ore e 22 minuti di gioco.

Mai nessuno era riuscito a battere Djokovic a questo punto del torneo in Australia, ma Sinner ha ormai raggiunto quella dimensione che appartiene solo ai grandi campioni.

Le prime parole di Jannik Sinner dopo la vittoria contro Novak Djokovic

“È stato un match davvero duro.

Ho iniziato benissimo nei primi due set. Avevo la sensazione che non stesse bene e ho cercato di spingere senza pensarci. Ho sprecato un match point nel terzo parziale sbagliando un dritto, ma fa parte del gioco. Volevo essere pronto per il set successivo che è iniziato alla grande.

Non vedevo l’ora di giocare questa partita. È bello e importante affrontare un giocatore come Nole, che può sempre insegnarti tanto" , ha dichiarato Sinner nell'intervista post-partita con Jim Courier. "Avevo perso contro di lui in semifinale a Wimbledon e puoi imparare molto da partire come quelle: fa tutto parte del processo.

Abbiamo un gioco simile. Ho provato a far partire sempre lo scambio indovinando il suo servizio. È un piacere giocare questo torneo che chiamano Happy Slam per un motivo. Mi sono allenato con Nole a Montecarlo quando avevo 16-17 anni ed è vero: mi ha dato molti consigli.

Mi ha detto di essere il più imprevedibile possibile. Ho la sensazione di poter migliorare ancora molto e ho una grande squadra. Prima finale Slam? Non so cosa dire. La fiducia dello scorso anno mi ha aiutato. Domenica farò il massimo nella mia prima finale Slam” .