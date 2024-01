Roberta Vinci carica Jannik Sinner per la semifinale con Djokovic: "Devi crederci"

© Cameron Spencer/Getty Images

Crederci e giocarsela fino in fondo per realizzare una delle più grandi imprese mai riuscite a nessun tennista nella storia. Jannik Sinner cercherà in tutti i modi di contrastare Novak Djokovic, il favorito assoluto per la vittoria agli Australian Open.

Il campione serbo ha vinto le precedenti 10 semifinali disputate a Melbourne, ma l'altoatesino proverà comunque a lottare per mettere in discussione il successo del 36enne di Belgrado. Sono tanti gli appassionati e addetti ai lavori che restano fiduciosi in vista della super sfida di venerdì e si augurano naturalmente di assistere a una partita davvero avvincente.

Le aspettative sono altissime fra due giocatori che si sono fin qui resi grandi protagonisti nello Slam australiano.

Il pensiero di Roberta Vinci

A poche ore dal confronto in programma sulla Rod Laver Arena, Roberta Vinci ha voluto caricare e dire la sua sull'incontro che vale l'atto conclusivo del primo appuntamento prestigioso della stagione.

"Per Sinner sarà una partita indubbiamente difficile di fronte a un mostro del tennis come Djokovic, però questo non lo deve far intimorire troppo" ha sottolineato. Poi l'ex tennista ha analizzato il match e dato qualche 'consiglio' all'italiano su come - secondo lei - deve affrontare il numero uno del mondo: "Dal punto di vista tattico-tecnico Jannik non deve giocare troppo incrociato ma quando ha la possibilità deve provare anche in lungolinea e prendersi il punto a rete.

Deve essere aggressivo, non deve lasciare in mano il tennis a Nole. Deve servire bene perché il servizio su questi campi è fondamentale e soprattutto deve crederci, perché in una semifinale Slam ha dimostrato ormai di essere di un livello quasi come Djokovic.

Non a caso nel finale di stagione precedente l'ha battuto, quindi dal punto di vista mentale deve essere forte, deve stargli attaccato e lottare tanto" ha aggiunto e concluso.