Vagnozzi: "Abbiamo cercato di mettere un po’ di Novak Djokovic in Jannik Sinner"

"Noi tante volte prendiamo Novak come esempio sulla base di quello che fa in campo e in questi due anni abbiamo cercato di mettere qualcosa di Novak dentro Jannik, come il fatto di essere più tattico dentro la partita...

Tante volte Djokovic in campo gioca a scacchi, sa dove tirare ogni colpo e sa in anticipo dove arriverà la prossima palla. Penso che Jannik si stia avvicinando a Nole sotto questo aspetto" . Parola di coach Simone Vagnozzi.

In un'intervista concessa ai media italiani, l'allenatore di Jannik Sinner ha analizzato il prossimo match tra il suo allievo e Novak Djokovic, valido per l'accesso alla finale degli Australian Open.

Vagnozzi: "Affrontare Djokovic 3 su 5 non è facile, ma Sinner...

Vagnozzi ha spiegato che l'esperienza vissuta alle Finals - dove Sinner ha raggiunto la finale - abbia aiutato il suo assistito a prendere ancora più consapevolezza dei suoi mezzi. “Ci siamo preparati questo inverno per cercare di arrivare nella migliore condizione possibile a Melbourne.

Siamo contenti di come ha giocato nei turni precedenti. Se domani dovesse vincere, saremo felici di giocare la prima finale Slam qui in Australia; se dovesse perdere, proveremo ancora a imparare qualcosa da questo campione.

Penso che Torino gli sia servito per andare in campo domani e poterci credere" , ha dichiarato Vagnozzi. "Sappiamo che affrontare Novak 3 su 5 non è la più facile delle situazioni, ma credo che Jannik entrerà in campo con fiducia, sia alla luce di quanto fatto lo scorso anno, sia per come sta giocando qui.

Quello che mi è piaciuto di più è stato il suo atteggiamento in campo. Jannik è sempre stato sempre tranquillo e positivo, e questo lo ha aiutato anche nei momenti complicati, nelle situazioni di 0-30 o quando c’era da riprendere i game e le partite.

Poi mi ha colpito il fatto che per la prima volta abbiamo affrontato questo Slam senza prima disputare altri tornei. Era una novità assoluta, ma Jannik l’ha digerita bene e non era facile. Poi arrivare in semifinale senza perdere un set significa essere stato davvero bravo" .