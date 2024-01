Jannik Sinner a Sanremo 2024, spunta l'indiscrezione: contatti in corso

© Daniel Pockett/Getty Images

Nell'ultimo anno abbiamo imparato tutti a conoscerlo meglio ed ormai è diventato idolo degli italiani, dai bambini agli uomini più grandi e tutti suoi tifosi. Stiamo parlando ovviamente di Jannik Sinner, il numero quattro al mondo e numero uno del tennista italiano nonché ormai il presente e il futuro del nostro sport.

Prima c'erano gli Alberto Tomba e i Valentino Rossi, ora c'è Jannik Sinner, principale beniamino dello sport nostrano. Il tennista azzurro rispecchi sani valori, in tanti lo apprezzano per i suoi principi e il suo atteggiamento dentro e fuori dal campo e ormai Jannik e una vera icona azzurra.

Nelle ultime ore è nato un importante rumors riguardo Jannik Sinner e la sua possibile presenza al prossimo Festival di Sanremo. L'evento si terrà agli inizi di Febbraio ed è molto atteso e ci saranno ospiti di qualsiasi tipo.

Sinner è uno degli obiettivi principali della premiata ditta composta da Amadeus e Fiorello e secondo quanto riporta Lapresse è in atto una vera trattativa tra il Festival e l'entourage dell'azzurro, si lavora per questo ospite che sarebbe davvero grandissimo, e piuttosto apprezzato.

Per il tennis italiano sarebbe la seconda ospitata in pochi anni in quel a Sanremo visto che anche Matteo Berrettini nel 2022 (l'anno dopo la finale di Wimbledon) partecipò all'evento. Il rumors ha senza dubbio del clamoroso anche se le parti sono al lavoro per trovare un accordo.

Ci sono tante cose da valutare ma soprattutto c'è un piccolo problema che va rivisto. Sinner è al momento iscritto all'Entry List del torneo Atp 250 di Marsiglia, evento che si terrà proprio nella settimana di Sanremo.

Jannik è l'uomo più atteso anche in Francia e quindi si valuta di trovare una condizione che rassicuri tutti. Già lo scorso anno Sinner rinunciò a questo evento per un piccolo malanno (li fu l'influenza a bloccare l'azzurro) e ora si valuta cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Si tratta solo di rumors anche se al momento Sinner pensa solo e soltanto alla semifinale degli Australian Open, evento che lo vedrà opposto tra poche ore al numero uno al mondo Novak Djokovic. A proposito del serbo, anche lui nel 2020 è stato a Sanremo e quindi Jannik potrebbe continuare la tradizione dei tennisti nello storico evento musicale.