Becker: "Djokovic-Sinner? Vincerà chi lo desidererà di più. Jannik può sognare"

La tanto attesa sfida tra Novak Djokovic e Jannik Sinner agli Australian Open diventerà realtà in semifinale. I due daranno vita al settimo capitolo della loro rivalità sulla Rod Laver Arena alle ore 04:30 italiane.

Il campione serbo è avanti 4-2 nel computo degli scontri diretti, ma l'azzurro ha vinto due delle ultime tre partite: la prima nell'incontro di Round Robin alle Nitto ATP Finals e la seconda in Coppa Davis. In quest'ultima occasione, Sinner ha completato una incredibile rimonta e annullato tre match point consecutivi a Djokovic rimettendo in corsa l'Italia.

È stato però il belgradese ad aggiudicarsi gli unici due precedenti a livello Slam: entrambi disputati a Wimbledon.

Boris Becker sul match tra Novak Djokovic e Jannik Sinner: le sue parole

Boris Becker, ex allenatore di Djokovic, ha analizzato la semifinale della parte alta del main draw in un'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport.

“Ora Jannik Sinner ha un pacchetto completo. La posizione in campo è quasi sempre perfetta, il servizio è più vario. Non vedo più punti deboli nel suo gioco. Ci sono partite che gli amanti del tennis aspettano di vedere e questa è sicuramente il caso.

Sta diventando una vera sfida, una rivalità accesa" , ha spiegato Becker. "Vincerà chi lo desidererà di più. Sarà una partita a scacchi ad alta velocità. Ci saranno scambi molto lunghi, intesi.

Potrebbe fare molto caldo e vincerà anche chi sarà in grado di sfruttare bene il recupero. Nole è molto bravo in questo, Jannik è ancora un’incognita da questo punto di vista. Ora può sognare, con gioia” .