Jannik Sinner si aggiunge a Federer, Nadal e Djokovic: ecco l'incredibile statistica

© Darrian Traynor/Getty Images

Cammino fin qui perfetto. Jannik Sinner ha impressionato tutti finora agli Australian Open e non vuole assolutamente fermarsi. Il giocatore altoatesino è l'unico a essere approdato in semifinale senza aver concesso neppure un set agli avversari che si sono presentati davanti alla sua strada.

Anche ai quarti contro Andrey Rublev, nonostante alcune difficoltà nel secondo set (recupero incredibile nel tie-break dall'1-5), l'azzurro ha saputo imporsi per 6-4, 7-6, 6-3 e raggiunto il campione serbo Novak Djokovic che ora attende per una super sfida davvero avvincente.

Con questo percorso netto il talento di San Candido ha ottenuto un nuovo importante traguardo: infatti, non accadeva da ben 4 anni che un tennista arrivasse alle fasi finali di un torneo dello Slam vincendo tutte le gare per 3-0.

Il 22enne ha ripetuto un'impresa riuscita solo ai migliori del mondo, anche se dal 2017 sono stati diversi a entrare in questo 'gruppo' Nell'elenco sono presenti i tre Big (Novak Djokovic, solo nel 2019 al Roland Garros ed è forse l'aspetto più sorprendente, Rafael Nadal in tre occasioni e Roger Federer a Wimbledon nel 2017 e agli Australian Open del 2018), ma anche Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stan Wawrinka e Pablo Carreno Busta, protagonista agli Us Open del 2017.

ATP Players to Reach Major SF Without Dropping a Set Since 2017



SINNER - 2024 AO

NADAL - 2020 RG

MEDVEDEV - 2020 US Open

DJOKOVIC - 2019 RG

NADAL - 2019 AO

FEDERER - 2018 AO

CARREÑO BUSTA - 2017 US Open

FEDERER - 2017 Wimbledon

NADAL, THIEM, WAWRINKA - 2017 RG — TennisONE App (@TennisONEApp) January 23, 2024

Venerdì l'incontro che tantissimi non vedono l'ora di guardare.

Sinner e Djokovic si daranno nuovamente battaglia per la settima volta nella carriera: 5-2 i precedenti in favore del 36enne di Belgrado, che non ha mai perso una semifinale in Australia ma ha ceduto nell'ultimo confronto nel singolare di Coppa Davis. Uno spettacolo unico per comprendere chi approderà all'atto conclusivo del torneo.