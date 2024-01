Volandri avvisa Jannik Sinner: "Novak Djokovic sarà come una belva ferita"

© Cameron Spencer/Getty Images

Mancano ormai meno di 48 ore e il tennis italiano affronterà l'ennesimo storico match della sua storia recente. Il movimento azzurro è in netta crescita, su questo non ci sono dubbi e molto va detto arriva grazie al numero uno italiano e attuale numero quattro del circuito Atp Jannik Sinner.

Il tennista altoatesino è reduce da un grandissimo momento, ha finito il 2023 nel migliore dei modi ed ha cominciato il 2024 sullo stesso piano, ha raggiunto le semifinali agli Australian Open senza aver perso neanche un set.

Ora però ci sarà l'ostacolo più importante di tutti, il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il talento serbo ha fatto dieci volte la semifinale a Melbourne ed ha sempre vinto; a dire il vero Nole ha praticamente sempre vinto il titolo una volta arrivato in semifinale e Jannik è chiamato ad un'impresa che sarebbe epica.

Djokovic prima e poi la finale, per vincere il primo Slam è ancora durissima ma l'azzurro appare fiducioso. Chi è fiducioso è sicuramente Filippo Volandri, il capitano della squadra italiana di Coppa Davis.

L'azzurro è intervenuto in queste ore ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha trattato di tanti temi, ecco le sue parole: "Sarebbe meraviglioso vincere, ma c'è ancora da fare. In primis il prossimo ostacolo, di certo non uno qualsiasi.

Sono sicuro che ad ogni modo sarà impossibile annoiarsi in questo match". Volandri ha poi proseguito: "Negli ultimi confronti Djokovic e Sinner si sono studiati, si sono conosciuti meglio ed hanno preparato mosse e contromosse che verranno svelate solo in campo.

Per questo mi aspetto un Nole perfetto con le idee chiarissime su come fermare Sinner, sarà un Djokovic furioso. A Malaga Sinner lo ha battuto due volte, prima un singolare e poi nel doppio, sarà una belva ferita dopo quei match ma allo stesso tempo troverà un campione giovane che sta crescendo match dopo match e che ha sempre fiducia nei propri mezzi.

La superficie rispetto Malaga è diversa, Jannik adora l'indoor mentre ha qualche problemino con il vento. Cose che non riguardano Nole che ha l'esperienza giusta per giocare questi match". Infine ha parlato delle condizioni fisiche: "Sulla capacità atletica di Nole potremmo scrivere un trattato, Sinner invece di sta trasformando adesso. In ogni caso sarà una sfida molto combattuta", ha chiuso il tecnico di Davis.