Jannik Sinner e il problema all’addome: "Speriamo sia tutto ok"

© Cameron Spencer/Getty Images

"È stato importanti vivere alcuni momenti chiave in questa partita. Ho annullato tante palle break prima del tie-break e, quindi, giocato punti con molta pressione. Molti sono andati a mio favore e sono molto felice di questo.

Mi ero preparato per affrontare una partita complicata. Vincere un set cruciale come il secondo ti aiuta, ma sono felice di aver superato bene i momenti difficili. Credo di aver gestito in maniera positiva queste fasi della partita" .

Jannik Sinner ha sconfitto in tre set anche Andrey Rublev e staccato il pass per le semifinale degli Australian Open.

Jannik Sinner e il problema all'addome: le parole del tennista italiano

Nella seconda frazione di gioco, un presunto problema all'addome ha preoccupato l'azzurro e tutto il suo team.

Sinner, però, ha cercato di rassicurare tutti durante l'intervista post-partita rilasciata a Jim Courier. "Onestamente non so cosa fosse, vedrò col mio team, ma penso forse di aver mangiato qualcosa di sbagliato prima della partita.

Ora è passato. Era solo un po' di aria nella pancia, speriamo sia tutto ok" , ha detto l'altoatesino prima di soffermarsi sul prossimo incontro con Novak Djokovic. Sinner ha sconfitto il campione serbo in due delle ultime tre occasioni: impossibile dimenticare i tre match point consecutivi annullati in Coppa Davis nella sfida tra Italia e Serbia.

"Sarà bello mettermi di nuovo alla prova contro di lui. Ora mi riposerò, colpirò qualche palla ma cercherò di essere fresco. Giocare contro il numero 1 del mondo una semifinale Slam è sempre una grande occasione per crescere. Non sarà facile ma io posso controllare soltanto una cosa, me stesso. E darò il cento per cento" .