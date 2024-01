Jannik Sinner e la super sfida con Djokovic: "Mi alleno per affrontare i migliori"

© Cameron Spencer/Getty Images

Jannik Sinner ha conquistato per la prima volta in carriera le semifinali agli Australian Open superando Andrey Rublev con il punteggio di 6-4, 7-6( 5) , 6-3. L'italiano ha raggiunto il penultimo atto dell'Happy Slam in grande stile e dimostrando di essere ormai entrato in una nuova dimensione: quella che appartiene ai campioni.

Sinner è l'unico tennista presente nel tabellone principale maschile a non aver perso nemmeno un set lungo il duro percorso che gli ha permesso di guadagnarsi una sfida da sogno con Novak Djokovic. Quest'oggi - contro Rublev - si è ritrovato sotto 1-5 nel tie-break del secondo parziale, ma non ha arretrato di un centimetro e ha collezionato sei punti consecutivi.

Jannik Sinner sulla sfida con Novak Djokovic: "Mi alleno per affrontare i migliori"

Il match tra Sinner e Rublev è iniziato con molte ore di ritardo a causa delle lunghe partite che hanno caratterizzato la sessione diurna.

“È stato sicuramente un match duro. Ci conosciamo bene e ogni volta giochiamo meglio l’uno contro l’altro. Mi aspettavo una partita piuttosto veloce, senza scambi lunghi. È andata così nel primo set, poi abbiamo iniziato entrambi a rispondere meglio.

Sono davvero felice della prestazione e di essere in semifinale" , ha detto Sinner in conferenza stampa. "Orario e possibile cambio campo? Non sapevamo esattamente quando avremmo giocato e si è parlato di un possibile cambio campo.

Non avrei avuto nessun problema in un caso o nell’altro. È sempre un piacere disputare i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, quindi non ha molta importanza dove giochi. Ovviamente è un privilegio giocare sul Centrale, ma ero concentrato solo sulla partita" .

Sulla super partita con Djokovic - imbattuto in semifinale a Melbourne - l'azzurro ha spiegato: "Questo è ciò per cui mi alleno: affrontare i migliori giocatori al mondo. Ha un record incredibile qui. Per me è un piacere giocare contro di lui, soprattutto nelle fasi finali di un torneo dove le cose diventato più interessanti.

Non vedo l’ora di sfidarlo. Sarà dura. Cercherò di dare il 100% , assumere il giusto atteggiamento e lottare su ogni punto. Più di questo non posso fare. L’orario di questa sera inciderà? No.

Ovviamente è tardi, ma domani mi allenerò solo una trentina di minuti e proverò a dormire il più possibile. Sono abbastanza fiducioso: il mio corpo si riprenderà nel miglior modo possibile” .