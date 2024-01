Adriano Pannatta spiazza tutti su Jannik Sinner: "Ogni volta che lo vedo..."

© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Fare meglio dell'incredibile finale del 2023? In un certo senso Jannik Sinner ci sta riuscendo. L'impatto agli Australian Open, primo torneo della nuova stagione, è stato molto positivo e l'altoatesino ha mostrato anche dei miglioramenti rispetto a qualche mese fa.

Gli elementi giusti per essere protagonisti e raggiungere altri risultati di spessore in breve tempo. Un ex tennista impressionato dal talento di San Candido è sicuramente Adriano Panatta, che ha speso altre belle parole sull'azzurro ai microfoni della Domenica Sportiva su Rai2.

Parla Panatta

"Gli Slam durano due settimane, contrariamente ai tornei normali nel circuito. La tappa iniziale è la prima settimana in cui arrivano i primi 16 tennisti, partendo da un tabellone di 128 giocatori. Di conseguenza, è già è un bel percorso" ha esordito così il 73enne romano durante la trasmissione.

L'interessante analisi: "Quello che ci è arrivato meglio è stato proprio Sinner. Lo vedo in grande forma, pur essendo il primo evento della stagione. A mio parere meglio di Djokovic, Alcaraz e di Medvedev. Poi ogni volta che lo vedo, è migliorato in qualcosa.

Parlo del fisico e di qualche colpo. È uno di quelli, come lo sono stati Borg o McEnroe in passato, che quando li vedi giocare dà la sensazione che non possa mai perdere" sono le forti parole espresse per elogiare l'italiano.

"Lui gioca molto bene in questo momento, è in fiducia, lo vedo sereno, sorridente e spigliato. Fa delle interviste facendo lo spiritoso in inglese. Secondo me è tra i favoriti, ci sono Djokovic e lui. Poi Alcaraz mi può smentire, però Jannik ormai è lì, può vincere o perdere in finale.

Ed è un grande successo per il tennis italiano" ha sottolineato sulle chances di vittoria. Sinner affronterà ora ai quarti Andrey Rublev, col quale è avanti ben 4-2 negli scontri diretti (le due sconfitte sono maturate a seguito di ritiri).

In caso di successo l'altoatesino dovrebbe incrociare nuovamente le strade del serbo numero uno del mondo Novak Djokovic in semifinale