Jannik Sinner ancora da record: eguagliata una statistica del 1980

© Phil Walter/Getty Images

Prosegue il momento magico del numero quattro al mondo Jannik Sinner. Il tennista altoatesino - numero uno azzurro - si trova particolarmente a suo agio qui in Australia ed è l'unico arrivato ai Quarti di finale senza aver perso un set nel torneo.

Un tabellone neanche semplicissimo per l'azzurro che ha sfidato si un qualificato al secondo turno ma anche avversari del calibro di Van de Zandschulp, Baez e soprattutto Karen Khachanov, semifinalista proprio qui lo scorso anno.

Khachanov è un avversario piuttosto complicato su questa superficie, i fan dell'azzurro erano preoccupati da questo match ma Sinner è riuscito a vincere in tre set e senza neanche tantissimi patemi. E pensare che l'azzurro ha avuto una media di prime di servizio piuttosto bassa, soprattutto nei primi due set, ma è riuscito a tenere a bada il forte avversario.

Insomma Sinner sembra infermabile ed è ormai dalle Atp Finals di Torino che l'azzurro vive un momento magico. Ora in tanti vogliono vivere la semifinale contro il numero uno al mondo Novak Djokovic, la rivincita visto le tante sconfitte soprattutto negli Slam del campione azzurro: stavolta Jannik sembra pronto almeno per giocare alla pari con il dieci volte vincitore qui in Australia.

Ma prima Sinner dovrà battere il numero cinque al mondo Rublev. Intanto i record per l'azzurro fioccano e soprattutto sul panorama italiano sono all'ordine del giorno. Sinner è diventato il secondo italiano nella storia a raggiungere i Quarti di finale di uno Slam senza perdere un set.

Il primo invece è stato Corrado Barazzutti che ha raggiunto questo incredibile risultato al Roland Garros del 1980. Insomma record su record e visto la giovanissima età Jannik è destinato a distruggerne tanti altri.

Questo e non solo e i record di Sinner crescono di settimana in settimana. Lui intanto lo ricorda ancora una volta, non è interessato a queste cose ma sogna solo di tornare a casa con una vittoria magari quello Slam che ancora deve vincere ma che ormai secondo tutto riuscirà a conquistare nel prossimo futuro.

Il 2024 è appena iniziato e sicuramente nasce nel segno di Sinner. Siamo all'inizio e Jannik spera di trovare la tanto agognata vittoria Slam, non è semplice ma l'azzurro e soprattutto i suoi tifosi sognano l'impresa.