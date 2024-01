© Phil Walter/Getty Images

Jannik Sinner è l'unico tennista nel tabellone principale maschile a non aver perso nemmeno un set agli Australian Open. Il tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale a Melbourne esprimendo un ottimo livello di gioco e, anche nel primo vero test con Karen Khachanov, non ha deluso le aspettative.

L'altoatesino, nonostante qualche difficoltà al servizio, ha comunque battuto il russo con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3. Sinner ha scoperto il nome dell'avversario che dovrà superare per spingersi in semifinale nell'Happy Slam dopo la durissima sfida tra Andrey Rublev e Alex de Minaur.

Australian Open - Ecco chi sfiderà Jannik Sinner ai quarti di finale

A imporsi al quinto set ci ha pensato Rublev. Il russo ha dovuto anche fare i conti con un accenno di crampi nella parte finale, ma ha gestito bene i problemi e continuato a lottare per chiudere la disputa.

Rublev ha sconfitto un solido De Minaur 6-4, ( 5) 6-7, ( 4) 6-7, 6-3, 6-0. "Prima di tutto, vorrei dire: partita fantastica da parte di Alex. Quando ero sotto 2 set a 1, ho ottenuto subito il break nel quarto e poi lui ha recuperato di nuovo.

A quel punto mi sono detto che non potevo arrendermi e ho dato tutto. Ho messo in campo tutte le energie che avevo a disposizione e, alla fine, sono riuscito a vincere" , ha detto Rublev nell'intervista post-partita e prima di soffermarsi sulle sue condizioni fisiche e su Sinner.

"Crampi? Penso sia normale quando giochi per quattro ore a una determinata intensità. Ho continuato a spingere senza lamentarmi. Sinner è partito benissimo dopo una stagione surreale. Spero di poterlo mettere in difficoltà" .

Il russo ha conquistato per la decima volta i quarti in un torneo del Grande Slam, ma non è mai andato oltre questo turno che per lui è diventato un vero e proprio tabù.