Jannik Sinner raggiunge i quarti agli Australian Open: l'analisi a fine partita

© Phil Walter/Getty Images

Questa volta ha dovuto affrontare alcune (importanti) difficoltà durante il match, ma il risultato è stato sempre lo stesso. Jannik Sinner sorride dopo l'ottavo di finale vinto agli Australian Open contro Karen Khachanov, che ha cercato di combattere nel corso della sfida senza però raccogliere set.

L'altoatesino ha mostrato sempre un buonissimo livello di tennis, anche se ha dovuto litigare e non poco con la prima di servizio. "Era da un po' che non affrontavo Karen, ci eravamo affrontati qui nel 2021 ed era stata una partita molto dura.

È sempre difficile giocare contro di lui, ho cercato di stare nel match fisicamente e mentalmente. Grazie a voi, è sempre un piacere giocare davanti a questo pubblico" ha analizzato il talento di San Candido, mandando un bel messaggio ai presenti sugli spalti.

Nell'intervista a caldo, rilasciata in campo a fine match, l'azzurro ha aggiunto: "Ogni battaglia ha la sua storia, oggi ho vinto e sono ovviamente molto felice. Abbiamo un gioco abbastanza simile, colpiamo piatto, forte, è un po' una gara di ping-pong.

Ho cercato di variare un po' il gioco e ha funzionato" ha svelato una delle chiavi che gli hanno permesso di staccare il pass per i quarti.

Sinner sul prossimo turno

Al 22enne è stato chiesto cosa gli passasse per la testa nel secondo set sul 5-5.

Il russo ha subìto il break nonostante avesse vinto uno scambio incredibile che ha acceso il pubblico: "In quei momenti, dentro non sono calmo come sembra da fuori. Ci sono così tante emozioni. Penso di aver giocato bene quel punto, il tennis a volte ti dà qualche delusione.

Ma cerco di mantenere una faccia da poker" ha ammesso. Il prossimo avversario potrebbe essere l'australiano Alex De Minaur: "L'atmosfera sarebbe diversa sicuramente, ma è normale. Quando io gioco in Italia, è dura per gli avversari. Di sicuro guarderò la partita fra Alex e Rublev, il tennis mi piace giocarlo ma anche molto vederlo".