Jannik Sinner, è già record agli Australian Open: nessun italiano come lui

© Phil Walter/Getty Images

Jannik Sinner comincia già a scrivere pagine importanti della storia del tennis italiano, nonostante la giovane età e i tantissimi anni ancora a disposizione per togliersi delle soddisfazioni nei tornei più prestigiosi al mondo.

Il giocatore altoatesino ha cominciato col piede giusto la stagione agli Australian Open, centrando subito i quarti di finale senza concedere neppure un set agli avversari che si sono trovati sul cammino: un particolare che nessun altro è riuscito a ripetere, spaventando così i diretti rivali per la vittoria finale del titolo.

Dopo il 2022 il nativo di San Candido ha superato nuovamente gli ottavi a Melbourne, stabilendo un record azzurro senza precedenti. Infatti, non c'erano finora italiani che hanno ottenuto in carriera più di un accesso ai quarti dello Slam australiano.

Lo stesso Matteo Berrettini ne ha collezionato uno solo (nel 2022), raggiungendo anche le semifinali e perdendo dal vincitore Rafael Nadal.

Sinner entra in un ristretto club

Conquistare i quarti, giocando almeno tre partite, e non perdere alcun set è una caratteristica non così frequente, soprattutto per quanto riguarda l'Italia.

Il talento numero 4 del mondo è entrato in un ristrettissimo club di giocatori capaci di blindare questo traguardo. Sono presenti solo altri tre tennisti: Gianni Cucelli, che è stato il primo a riuscirci al Roland Garros del 1948; Beppe Merlo nelle edizioni del 1955 e del 1956 del Roland Garros; il terzo è stato Corrado Barazzutti agli Us Open del 1977 e al Roland Garros nel 1980.

A distanza di 44 anni, Sinner ha saputo ottenere un record non semplice ma 'alla portata' per il tennis e il livello che ha dimostrato di poter esprimere in campo. L'atleta italiano cercherà di spingersi oltre e giocare la sua seconda semifinale in carriera dopo Wimbledon nel 2023: vincere il prossimo incontro significherebbe affrontare con ogni probabilità Novak Djokovic.