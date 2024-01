Paolo Lorenzi: "Jannik Sinner favorito insieme a Novak Djokovic agli Australian Open"

© Clive Brunskill/Getty Images

"Credo che Jannik Sinner sia il favorito insieme a Novak Djokovic per questi Australian Open". È questo il pensiero espresso dall'ex tennista italiano Paolo Lorenzi, che ha seguito e sta continuando a osservare la pattuglia azzurra impegnata a Melbourne per il primo Grande Slam della stagione.

Il 42enne romano è rimasto colpito dai primi turni disputati dall'altoatesino, l'unico a non concedere neppure un set agli avversari: "Mi ha impressionato come nelle prime tre partite sia andato via agevolmente. Con Van de Zandschulp non era una gara facile, nel secondo l'olandese ha cercato di mettergli pressione.

Cosa è cambiato? È migliorata molto la percentuale di prime di servizio nei momenti importanti, poi quando può ora prende la rete anche in controtempo. Contro Baez abbiamo visto quanto apra di più il campo con il diritto.

Prima tutto questo si vedeva a sprazzi, adesso lo fa con continuità" è l'analisi del giocatore in un'intervista a SuperTennis.

Lorenzi sugli altri italiani in Australia

Positivo il bilancio di Lorenzi anche per quanto riguarda gli altri azzurri: "Sono andati avanti atleti giovani e hanno giocato ottime partite.

Zeppieri e Cobolli hanno espresso un tennis di alto livello. Cobolli ha battuto Kotov con cui aveva sempre avuto problemi. Sonego ha fatto una grande partita con Alcaraz e ha avuto anche le sue chances nel quarto set. Musetti ha faticato più del previsto, è vero, ma ha preso il giorno più caldo qui a Melbourne.

Se penso a qualche anno fa, alle difficoltà che avevamo in questo torneo, mi sembra un ottimo momento per il tennis italiano". Su Matteo Berrettini: "Sono sicuro che lo vedremo presto in campo. Per me ha fatto bene a non rischiare, non si sentiva al meglio e questo è uno degli Slam più duri. Mi aspetto fra qualche settimana di rivederlo protagonista" ha concluso.