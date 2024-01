Bertolucci chiaro su Jannik Sinner: "I match di sera un banco di prova importante"

© Julian Finney/Getty Images

Sono stati ormai definiti gli Ottavi di finale del tabellone maschile. Nessuna clamorosa sorpresa ed anzi potremmo evidenziare le prime sensazioni sui big con i favoriti per Melbourne che sono sempre gli stessi. Se nel femminile le sorprese sono all'ordine del giorno meno evidente invece è il tabellone maschile dove i big magari soffrono ma alla fine riescono ad andare avanti.

Il numero quattro al mondo e numero uno italiano Jannik Sinner è sicuramente tra coloro che più ha impressionato in positivo durante la prima settimana di torneo. Il campione altoatesino ha raggiunto gli Ottavi di finale senza lasciare set e lasciando davvero le briciole a tutti gli avversari.

Basti pensare al netto successo su Baez al terzo turno, solo quattro game lasciati al numero 25 al mondo, il talento sudamericano clamorosamente annichilito. L'ex tennista Paolo Bertolucci ha commentato sulle colonne della Gazzetta dello Sport questa prima settimana e ha analizzato le prestazioni di Sinner: "Analizzando i quattro favoriti non mi soffermerei molto sui minuti giocati e sui set vinti ma sullo spessore degli affrontati.

Guardando a Sinner, per paradosso, ha fatto più fatica al primo turno che a quello successivi dove ha letteralmente passeggiato. Ha sempre giocato al mattino e vorrei vederlo in azione in un turno serale (giocherà contro Khachanov di sera, ndr) quando le condizioni cambiano continuamente.

Non va sottovalutata il cambio di temperatura e le palline diventano più pesanti perché assorbono umidità dell'intera giornata". Bertolucci ha però prosegui: "È anche vero che quando hai tante soluzioni si tende a fare confusione su quale sia il colpo principale.

Il mio favorito resta Djokovic che come di consueto è partito a carburazione lenta e nella seconda settimana crescerà. Dai Quarti in poi Djokovic dà il massimo, lui non ama i match minori ma si esalta nei momenti importanti del torneo.

Per quel che riguarda Sinner non ci sono più i Fab Four e ormai tutti lo considerano competitivo per la vittoria finale. Non vedo comunque come il titolo possa uscire dai primi quattro, non ci sono sorprese e lo stesso Shelton - sorpresa agli ultimi Us Open - è già stato eliminato", ha concluso così Bertolucci.