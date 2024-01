Jim Courier e il siparietto con Jannik Sinner: "Hai un segreto come Michael Jordan"

© Julian Finney/Getty Images

In questi primi turni degli Australian Open il numero quattro al mondo Jannik Sinner sembra assolutamente come uno dei tennisti più in forma. L'altoatesino ha lasciato le briciole agli avversari e anche questa notte ha distrutto il numero 25 al mondo Sebastian Baez, lasciando al tennista sudamericano solo quattro game.

Sembra che il 2023 non sia finito, l'azzurro continua sulla scia dei successi che abbiamo visto anche alle Atp Finals di Torino e in Coppa Davis e in tutto il mondo si discute del suo lavoro. Nel post match contro Baez Jannik è stato protagonista di un curioso siparietto con l'ex campione americano Jim Courier: ancora a bordo campo dopo la grande vittoria Courier ha fermato Sinner e i due hanno parlato.

L'ex leggenda di tennis ha fermato Jannik e ha detto: "L'altro giorno hai detto che vorresti avere un fisico alla Baywatch, ma senza questi muscoli come riesci a tirare così forte? Deve essere sicuramente la racchetta, è così buona?".

Tante risate e Jannik è ormai un idolo da parte dei tifosi, Courier ha rincarato la dose (sui social tra l'altro qualcuno è apparso infastidito da questa esagerazione) e ha proseguito: "Fammi un favore, ho bisogno di una nuova racchetta, dimmi dove comprarla.

Come per Michael Jordan il segreto erano le scarpe, con te invece è la racchetta". Un curioso siparietto nel subito dopo la sfida contro Baez. Sinner si è detto comunque molto fiducioso per il torneo ed ha parlato anche del prossimo avversario, un pericolo piuttosto insidioso come il russo Karen Khachanov, tennista che già in passato ha creato grossi grattacapi all'azzurro.

Ora è un altro Sinner e Jannik spera di andare avanti il più possibile, magari trovare già ora il primo torneo del Grande Slam, grande obiettivo di questa stagione. Con Sinner ci sono anche altri campioni di livello, a partire da Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev e non solo.

L'ostacolo numero uno ovviamente è il campione in carica Novak Djokovic, grande favorito nella corsa a questo torneo.