Jannik Sinner balza in vetta in un'importante classifica: superato Matteo Berrettini

Nessun italiano come lui nell'Era Open. Jannik Sinner ha raggiunto l'undicesimo ottavo di finale in un torneo del Grande Slam, diventando così il primo giocatore ad avere così tante presenze nella seconda settimana.

Grazie al netto successo in tre set contro l'argentino Sebastian Baez, l'altoatesino ha migliorato il primato che condivideva con Matteo Berrettini a quota 10. Ancora più staccati Fabio Fognini e Adriano Panatta, fermi a 8.

Analizzando anche gli anni passati, il record assoluto è di proprietà di Nicola Pietrangeli: l'ex tennista azzurro, negli appuntamenti prestigiosi, si è spinto almeno agli ottavi in ben 16 occasioni (una sola volta agli Australian Open, in 5 edizioni a Wimbledon e 10 al Roland Garros, in cui ha trionfato nel 1960 e nel 1961).

Ecco, nel dettaglio, la classifica completa dei primi 10 italiani per partecipazioni agli ottavi dei Grandi Slam.

Nicola Pietrangeli 16 Jannik Sinner 11 Matteo Berrettini 10 Giuseppe Merlo 9 Adriano Panatta 8 Fabio Fognini 8 Giorgio De Stefani 7 Andreas Seppi 6 Gianni Cucelli 6 Corrado Barazzutti, Fausto Gardini e Orlando Sirola 4

Sinner a caccia dei quarti

Il numero 4 del mondo è l'unico atleta che è approdato quest'anno alla seconda settimana degli Australian Open senza concedere un set agli avversari nei tre turni iniziali.

Gli altri hanno dovuto faticare più del previsto e hanno anche passato maggior tempo in campo. Un piccolissimo vantaggio che il nativo di San Candido dovrà cercare di sfruttare, già a partire dalla prossima sfida.

Ad attenderlo ci sarà il russo Karen Khachanov: i due non si affrontano da quasi tre anni ma in tutti i precedenti hanno dato vita a delle grandi battaglie. Il confronto andrà in scena domenica 21 gennaio e nella giornata di sabato gli organizzatori comunicheranno l'orario di inizio e il campo in cui sarà disputato.