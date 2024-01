Jannik Sinner riflette sulla programmazione dei match: "È stata una loro scelta"

© Julian Finney/Getty Images

Avrà il privilegio di essere l'unico tennista a qualificarsi agli ottavi degli Australian Open senza aver concesso un set nei tre turni iniziali. Jannik Sinner ha staccato il pass per la seconda settimana a Melbourne grazie alla vittoria netta in tre set sull'argentino Sebastian Baez.

In conferenza stampa l'altoatesino ha mostrato quanto fosse soddisfatto della sua prova: "Ho giocato un buon tennis, adoro queste condizioni perché non c'è né vento né sole. Quindi è stato un po’ più facile abituarmi.

Ho sentito benissimo la palla. Ho preso le decisioni giuste e ho sfruttato tutte le possibilità che ho avuto, cosa che forse nella prima partita ho fatto fatica" ha affermato. L'unica altra occasione in cui l'azzurro non ha perso neanche un parziale è stato al Roland Garros del 2020: "Ho avuto avversari simili negli ultimi due round.

Il prossimo sarà completamente diverso. Cerco solo di restare concentrato, di restare calmo. Mi godo ogni momento sia dentro che fuori dal campo. Tutto è sulla strada giusta. Mi sento fiducioso. Sono venuto qui con una buona preseason.

Vediamo come gestisco la situazione quando il punteggio è stretto o sono indietro".

Sinner sulla programmazione

Il nativo di San Candido ha sempre giocato alle ore 12 australiane (le 2 di notte in Italia). Un aspetto su cui si è concentrato anche davanti ai media: "Non abbiamo fatto alcuna richiesta, quindi è una loro scelta.

Mi piace giocare la prima partita. Conosci l'ora in cui entri. Sai che molto probabilmente finirai un po' prima rispetto agli altri giocatori e ovviamente hai più tempo per recuperare. Mi piace la sessione diurna, forse in quella notturna l'atmosfera è a volte più spettacolare in un certo senso" ha spiegato.

Il prossimo avversario sarà Karen Khachanov: "Devo analizzarlo. Tutto è cambiato ma giochiamo in modo simile. È migliorato molto dall'ultima volta, anche al servizio. Si prospetta sicuramente una partita difficile.

Ma è per questo che mi alleno, per vedere qual è il mio livello, dove posso trovare ogni volta la soluzione giusta. È già da un bel po' che non gioco contro di lui. Sta giocando sempre bene, soprattutto negli Slam.

Sarà interessante. Ogni volta che eravamo uno contro l'altro sono state battaglie molto lunghe e complicate" ha concluso.