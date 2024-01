Australian Open - Adriano Panatta crede in Jannik Sinner: le sue parole

© Julian Finney/Getty Images

Jannik Sinner ha staccato il pass per il terzo turno dell'Happy Slam senza lasciare nemmeno un set per strada. Il nativo di San Candido ha sconfitto prima Botic van de Zandschulp e poi Jesper de Jong alzando il livello tra un match e l'altro.

Sinner è però la punta di diamante di un movimento che non smette di crescere. Mai sei tennisti italiani, infatti, avevano raggiunto il secondo turno agli Australian Open: un record tricolore siglato grazie ai successi ottenuti all'esordio nel Day 3 da Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri

Panatta su Jannik Sinner: "È tra i favoriti agli Australian Open"

Durante l'incontro in tema di sport e inclusione con cinquecento studenti al Teatro Ghione a Roma, Adriano Panatta si è soffermato proprio sui tennisti italiani.

"Oltre ai nomi che già conosciamo, su tutti Sinner che è tra i favoriti alla vittoria del torneo, i nostri ragazzi si stanno comportando bene. Zeppieri ha vinto un bel match contro un giocatore quotato (si riferisce al primo incontro con Dusan Lajovic, ndr) .

Cobolli ha vinto addirittura due turni, un grandissimo risultato che lo porterà a una buona classifica mondiale che gli consentirà di giocare i tornei più importanti" , ha detto Panatta nelle parole riportate da TuttoSport.

Matteo Arnaldi? Ha perso contro Alex de Minaur, che però è più forte, c'era poco da fare. Il bilancio è molto positivo" . Sarà proprio Cobolli il prossimo rivale del tennista australiano, che dopo la United Cup ha fatto il suo ingresso in top 100 per la prima volta in carriera. Sinner, invece, troverà dall'altra parte della rete Sebastian Baez.