© Julian Finney/Getty Images

"Quanti chili sono? È un segreto... Ovviamente sono tutti muscoli. Scherzo, anche se mi piacerebbe avere un fisico alla Baywatch" . Jannik Sinner ha trovato anche il tempo di scherzare e intrattenere gli spettatori nell'intervista post-partita concesssa dopo la netta vittoria ottenuta ai danni di Jesper de Jong.

L'altoatesino è stato interrogato ancora una volta sulla sua fisicità e ha divertito tutti citando Baywatch. Ai microfoni di Eurosport, Sinner ha approfondito il discorso e spiegato quali sono le caratteristiche fisiche che non vorrebbe perdere per lasciare spazio ai muscoli.

Jannik Sinner: "Fisico alla Baywatch? Scherzo. Non voglio avere troppi muscoli"

"Sono contento della mia forma. Ho lavorato tanto sotto questo punto di vista. Qualche volta va bene scherzare. Mi fanno spesso la stessa domanda e ho risposto in modo più divertente.

Ma alla fine non voglio avere troppi muscoli e perdere fluidità. Bisogna trovare una via di mezzo” , ha chiarito Sinner. L'altoatesino si è detto contento della sua prestazione, ma ha ribadito che ogni giorno le condizioni di gioco sono diverse e che non deve commettere un banale errore.

“È stata una partita positiva. Dal punteggio sembra sia stato un match facile, ma non è così. Credo di essere partito molto bene e di aver servito meglio rispetto alla prima partita. Sono anche riuscito a rispondere molto bene e, in generale, anche durante gli scambi mi sono sentito a mio agio.

Ho provato qualche variazione con lo slice e attaccare la rete. Oggi ho alzato il livello, dipende anche dalle caratteristiche del mio avversario. Ho mantenuto la concentrazione dal primo all’ultimo minuto. Posso essere felice della mia prestazione, vedremo come andranno le prossime partite. Ogni giorno è diverso: oggi, per esempio, abbiamo giocato con il tetto chiuso. Condizione che a me piace molto" .